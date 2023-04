Entwarnung : Abkochgebot für Eschweiler und Stolberg aufgehoben

Eschweiler/Stolberg Nachdem Anfang der Woche erneut Colibakterien gefunden wurden, geben die Versorger nun für die beiden Kommunen Entwarnung.

Die Laboruntersuchungen hätten bislang keine weiteren auffälligen Ergebnisse gebracht, heißt es von Seiten der Enwor. Nachdem es bereits am 17. März aufgrund von Colibakterien ein Abkochverbot für Stolberg und Teile von Eschweiler gegeben hatte, war es Anfang der Woche erneut zu einem Befall des Trinkwassers gekommen – diesmal an einer Netzeinspeisung der Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) in Binsfeldhammer. Eine Ursache konnte in beiden Fällen nicht ermittelt werden. In den vergangenen drei Tagen seien jedoch keine Colibakterien mehr gefunden worden. Deshalb könne nun auch das Trinkwasser in der Eschweiler Waldsiedlung, Pumpe-Stich und Bohler Heide wieder uneingeschränkt genutzt werden, teilte die EWV mit.