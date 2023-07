Strahlentherapie : Ab wann werden Patienten wieder in Eschweiler behandelt?

Die Praxis Med 360° am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler soll zum 1. August wieder öffnen. Foto: MHA/Sonja Essers

Eschweiler In der Praxis Med 360° am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler werden unter anderem Tumorpatienten behandelt. Doch das Hochwasser hat Räume und Geräte vollkommen zerstört. Wie ist der aktuelle Sachstand?

Seit dem verheerenden Hochwasser vom 14. auf den 15. Juli 2021 ist die strahlentherapeutische Praxis Med 360° am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler geschlossen. Behandelt werden die Patienten – aus der Städteregion und der Stadt Aachen – seitdem in der Niederlassung am Marienhospital. „Die Bestrahlungstermine sind in die frühen Abendstunden, gegen 21 Uhr, gelegt worden. Das ist für mich kein großes Problem, da die Verkehrssituation am Abend doch sehr entspannt ist. „Mir geht es aber nicht um meine Situation, sondern mehr um die Problematik, dass die Einrichtung in Eschweiler nicht an den Start gehen kann und die Warteliste der zu behandelnden Patienten immer länger wird“, berichtet ein Leser, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Doch woran liegt es, dass die Praxis bislang noch nicht wieder öffnen konnte? „Der durch die Flutkatastrophe erlittene Schaden machte es erforderlich, das Gebäude umfassend zu sanieren. Zusätzlich zu den Schäden am Gebäude wurde auch die gesamte Einrichtung der Strahlentherapie inklusive aller medizintechnischen Großgeräte irreparabel zerstört“, berichtet ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage unserer Zeitung.

Und: „Die Medizintechnikfirma hatte genauso mit Engpässen bei ihren Lieferketten zu kämpfen, wie dies auch aus anderen Bereichen der Wirtschaft bekannt ist. Immer wieder kam es zu nicht kalkulierbaren Verzögerungen, so dass sich der planmäßige Beginn der Inbetriebnahme der Strahlentherapie in Eschweiler insgesamt um circa sechs Monate verschoben hat.“

Die Tumorpatientinnen und -patienten wurden fortan in der Niederlassung am Aachener Marienhospital behandelt. „Erfreulicherweise hat die überwiegende Mehrheit unserer Patientinnen und Patienten dieses Angebot angenommen“, heißt es von Seiten des Unternehmens. Das Angebot bestehe nach wie vor und werde sehr rege genutzt.