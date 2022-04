Blaulicht in Eschweiler : Aachener Straße nach Unfall wieder frei

Blaulicht in Eschweiler

Die Aachener Straße in Eschweiler war am Dienstagmorgen rund eine Stunde lang gesperrt (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Ouchner

Eschweiler Die Aachener Straße in Eschweiler ist nach einem Unfall am Dienstagmorgen wieder frei befahrbar. Eine Person musste von der Feuerwehr über das Dach des Unfallautos geborgen werden.

Der Unfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen auf der Aachener Straße in Eschweiler auf Höhe der Hausnummer 234. Wieso es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Fest steht laut Polizeiangaben, dass das Unfallauto mit „deutlich hoher“ Geschwindigkeit gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug geprallt ist.