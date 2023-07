Polizeipräsident in Eschweiler : „Sicherheit entsteht nicht durch rund um die Uhr besetzte Wache“

Offener Brief an Innenminister : Eschweiler SPD fordert mehr Polizeipräsenz in der Innenstadt In Sachen Sicherheit soll sich dringend etwas tun. Dieser Meinung ist die Eschweiler SPD. Die Sozialdemokraten haben einen offenen Brief an NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) verfasst, in dem sie unter anderem eine rund um die Uhr besetzte Polizeiwache fordern.