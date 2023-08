Sanierung verschoben : Doch keine Sperrung der A4-Auffahrten Eschweiler-Ost und Weisweiler

Update Eschweiler Die A4-Auffahrten Eschweiler-Ost und Weisweiler in Richtung Köln sollten an diesem Wochenende gesperrt werden. Jetzt wurde die Fahrbahnsanierung verschoben, die Auffahrten bleiben frei.

Die A4-Auffahrten Eschweiler-Ost und Weisweiler in Richtung Köln werden nun doch nicht an diesem Wochenende gesperrt. Wie die Autobahn GmbH am Freitagmorgen mitteilte, wird die Sanierung witterungsbedingt verschoben. Ursprünglich sollten die Auffahrten von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, gesperrt werden.