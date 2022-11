Eine Person schwer verletzt : A4 bei Eschweiler nach Unfall wieder freigegeben

Update Eschweiler Am Montagabend ist es auf der A4 zwischen Aachen und Eschweiler zu einem schweren Unfall gekommen. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt. Ein Fahrstreifen musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr auf der A4 auf Höhe der Ausfahrt Eschweiler-West in Fahrtrichtung Köln. Zwei Autos, welche die Autobahn beide in Richtung Köln befuhren, waren in den Unfall verwickelt. Nach Angaben der Polizei hatte die Fahrerin des einen Fahrzeugs einen sie links überholenden Wagen berührt. Infolgedessen hätten beide Fahrer die Kontrolle verloren und seien von der Fahrbahn abgekommen. Näheres zu den Ursachen der Kollision ist bisher nicht bekannt.