Auf Stauende aufgefahren : Autofahrer bei Unfall auf A4 lebensgefährlich verletzt

Langerwehe Ein Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Autobahn 4 zwischen Eschweiler und Düren auf ein Stauende aufgehfaren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der betroffene Abschnitt war in Richtung Köln zeitweise voll gesperrt.

Ein 42-jähriger Autofahrer war gegen 19 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als er etwa in Höhe Langerwehe-Luchem ungebremst in das Heck eines stehenden Lastwagens fuhr. Das teilte eine Sprecherin der zuständigen Autobahnpolizei Köln auf Nachfrage mit.