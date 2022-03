Bauern auf dem Drieschplatz : 85 Traktoren bilden riesiges Peace-Zeichen für die Ukraine

Aus der Luft gesehen bilden die Traktoren ein Peace-Zeichen. Foto: MHA/Caroline Niehus

Eschweiler Um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren, kommen Landwirte aus der Region in Eschweiler zusammen. Sie nutzen ihre Traktoren, um ein leuchtendes Zeichen in Richtung Wladimir Putin zu senden.