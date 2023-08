Aktion im Freibad Dürwiß : Schwimmwochen für Kinder sollen den großen Defiziten entgegenwirken

Im Freibad in Dürwiß wird fleißig geübt. Über 800 Schülerinnen und Schüler lernen im Becken schwimmen. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Eschweiler Zwei Wochen lang gehen über 800 Schülerinnen und Schüler abwechselnd im Dürwisser Freibad ins Wasser. Dort soll eine große Lücke geschlossen werden, die in den vergangenen Jahren entstanden ist.

Im Freibad in Dürwiß ist mächtig was los. Bereits am frühen Morgen sind die Becken voll. Rund 100 Schülerinnen und Schüler der Grundschule sind auf dem Gelände unterwegs. Nacheinander springen sie, teils mit Brettern ausgestattet, ins Wasser und steigen am anderen Ende des Beckens wieder raus. „Wir nehmen heute an den Schulschwimmwochen teil“, sagt Ilias mit einem Lächeln im Gesicht.

Der Siebenjährige kann bereits schwimmen: „Das habe ich vor zwei, drei Jahren in einem Aachener Schwimmverein gelernt“, beichtet er. In der Schule hatte er allerdings bisher noch keinen Schwimmunterricht. Dennoch freut sich Ilias sehr, nun täglich eine Stunde mit seinen Klassenkameraden im Wasser zu verbringen: „Dann lernen auch meine Freunde endlich das Schwimmen, und wir können zusammen ins Freibad.“

Schulschwimmwochen Täglich eine Stunde Schwimmzeit Noch bis Freitag findet im Freibad in Dürwiß, jeweils von 8 Uhr bis 14 Uhr, die Schulschwimmwoche statt. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler täglich möglichst eine Stunde Schwimmzeit haben. Dadurch sollen sie ihre Angst vor dem Wasser verlieren, Spaß an der Bewegung im Wasser finden und sichere Schwimmerinnen und Schwimmer werden. Die Schulschwimmwochen sind ein Projekt im Rahmen des Aktionsplans „NRW kann Schwimmen“ der Landesregierung.

Die achtjährige Vivien kann hingegen noch nicht richtig schwimmen, aber möchte es unbedingt lernen. „Meine Oma hat einen großen Pool. Da will ich auch ohne Schwimmweste rein können“, sagt sie. Das mit der Weste soll sich nun ändern. Innerhalb einer Schulschwimmwoche machen die Mädchen und Jungen diverse Übungen, um sich sicher im Wasser bewegen zu können.

Doch nicht ohne Grund finden die Schulschwimmwochen im Freibad in Dürwiß statt. Nachdem das Hallenbad an der Jahnstraße am 14. und 15. Juli 2021 vom Hochwasser zerstört worden war, gab es in Eschweiler lange Zeit keine Möglichkeit, Kindern das Schwimmen beizubringen. Doch schon vorher war aufgrund der Coronavirus-Pandemie eine Lücke in der Schwimmausbildung entstanden. „Wir haben versucht, dass zum Beispiel gemeinsam mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zu kompensieren. Wir haben aber ganz viele Kinder nicht erreicht“, sagt Udo Martinett, Wasserwart der Wasserfreunde Delphin Eschweiler.

„Normalerweise lernt man mit sechs Jahren schwimmen. Mittlerweile können das aber selbst viele Neunjährigen nicht, weil sie eben nicht die Möglichkeit dazu hatten“, sagt Martinett. Das sei auch deshalb ein Problem, weil viele Familien unbedacht ans und ins Wasser gingen und vor allem entlang von Freigewässer immer wieder Unfälle passierten.

In Eschweiler hat es lange Zeit keine Möglichkeit gegeben, Kindern das Schwimmen beizubringen. Dadurch ist bei der Schwimmausbildung eine große Lücke entstanden. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Umso wichtiger sind aus Sicht des Wasserwartes die Schulschwimmwochen, die von der Stadt Eschweiler, der Bezirksregierung Köln und der Landesstelle für den Schulsport organisiert werden. Innerhalb von zwei Wochen können sich die Schülerinnen und Schüler an fünf Tagen hintereinander ans Wasser gewöhnen, die Bewegung im Wasser und bestenfalls sogar das Schwimmen lernen.

Mit zwei Ausnahme beteiligen sich alle Grundschulen aus dem Stadtgebiet an den Schulschwimmwochen. 33 Klassen mit insgesamt über 800 Schülerinnen und Schülern nehmen das Angebot wahr. „Die hohe Beteiligung bestätigt, dass der Bedarf groß ist und die Schulschwimmwochen ein guter und notwendiger Schritt in die richtige Richtung sind“, sagt Elmar Kugel, Sportdezernent der Bezirksregierung Köln.

Die Organisation der Schulschwimmwochen ist mit einem großen organisatorischen Aufwand verbunden. Beteiligt an dem Projekt sind nicht nur die jeweiligen Schulen, die Stadt Eschweiler und das Land NRW, sondern auch die DLRG und die Wasserfreunde Delphin Eschweiler. „Die Umsetzung funktioniert nur, wenn alle Hand in Hand zusammenarbeiten“, sagt Kugel und führt fort: „Da ich selbst aus Eschweiler komme und wir hier ein funktionierendes Netzwerk haben, konnten die Schulschwimmwochen gut geplant und umgesetzt werden.“

Udo Martinett betont unterdessen, dass die Schwimmausbildung nicht die alleinige Aufgabe der Schulen sei. Die Eltern stünden ebenfalls in der Verantwortung. „In den Schulen wird die Priorität auf das Lernen gesetzt, dabei kommt das Schwimmen schlichtweg zu kurz“, sagt der Wasserwart. Doch auch wenn in der Vergangenheit die Grundlagen des Schwimmens in der Schule vermittelt worden seien, hätten die Eltern mit ihren Kindern das Erlernte oftmals noch einmal vertieft. „Dies hat aber in den vergangenen Jahren, auch aufgrund der besonderen Umstände, stark abgenommen.“

Udo Martinett unterstützt als Wasserwart der Wasserfreunde Delphin Eschweiler die Schulschwimmwochen. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Ein weiteres Problem, das die Schwimmzeiten beeinträchtige, sei die begrenzte Anzahl an Trainern. „Während der Pandemie sind uns viele Trainer abhanden gekommen, die sich eine andere Beschäftigung gesucht haben“, sagt Martinett und fügt hinzu: „Nun müssen wir erst einmal neue Trainer ausbilden.“ Das hat unübersehbare Konsequenzen: Aktuell stehen über 200 Kinder auf der Warteliste der Wasserfreunde Delphin Eschweiler.

Auch wenn sich das aktuelle Schwimmprojekt auf zwei Wochen beschränkt, ist Elmar Kugel vom positiven Effekt überzeugt: „Es ist einfach sinnvoller, wenn die Kinder eine Woche lang jeden Tag im Wasser sind, als ihnen vereinzelt Schwimmunterricht anzubieten.“ Außerdem sei die Organisation des Schwimmunterrichts immer schwieriger geworden. „Wasserzeiten zu bekommen, ist die eine Sachen. Diese dann auch entsprechend zu nutzen, die andere.“

Info Schwimmaktion für zusätzlichen Schwimmunterricht Unter dem Motto „Ab in den Pool – sponsored swim ist cool“ wird am Freitag, 25. August, für den guten Zweck geschwommen. Die Schwimmaktion des Lions Clubs Eschweiler findet von 14 bis 19 Uhr im Freibad Dürwiß statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können online Schwimmzeiten buchen und mit einer freiwilligen Spende zusätzlichen Anfängerschwimmunterricht für Kinder aus der Region unterstützen.