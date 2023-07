Serie: Zwei Jahre nach der Flut : 350 Container ermöglichen die Rückkehr der Realschule nach Eschweiler

Im rasanten Tempo wird derzeit der Außenbereich der Containerschule auf dem Drieschplatz in Eschweiler hergerichtet. Foto: MHA/Michael Grobusch

Serie Eschweiler Ihr Bau war mit einem enormen Kraftakt verbunden, aber pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres wird die Containerschule auf dem Drieschplatz fertig sein. Unsere Redaktion hat sich das kolossale Provisorium vorab angeschaut.

Schon von außen betrachtet sorgt die riesige Containerschule für nachhaltige Eindrücke: 350 Bausteine, zum Teil in drei Stockwerken übereinander, sind in den vergangenen Wochen auf dem Drieschplatz in Eschweiler zusammengesetzt worden. In den Sommerferien werden sie nun in ihrem Inneren eingerichtet, damit zum 7. August alles bezugsfertig sein wird. Dann, am ersten Tag des neuen Schuljahres und gut zwei Jahre nach dem verheerenden Hochwasser vom 14. und 15. Juli 2021, soll die Realschule Patternhof nach Eschweiler zurückkehren.

Dafür, dass die mehr als 900 Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerkollegium nicht länger an ihrem Notstandort in Würselen bleiben müssen, hat die Stadt viel Aufwand betrieben und viel Geld in die Hand genommen. Rund 3,5 Millionen Euro kostet das kolossale Provisorium für die vertraglich vereinbarte Mietdauer von 18 Monaten – Auf- und Abbau inklusive. Immerhin muss die Stadt dafür am Ende aber nicht selbst aufkommen, weil Bund und Land die notwendige Maßnahme im insgesamt rund 180 Millionen Euro schweren Wiederaufbauplan anerkannt hat und deshalb die Kosten übernehmen wird.

Eine echte Alternative zu finden, wäre auch sehr schwer bis unmöglich gewesen. „Vielleicht hätte es uns die Stadt Würselen ermöglicht, noch einige Monate länger in ihrer ehemaligen Realschule an der Tittelsstraße zu bleiben. Aber das wäre nur eine absolute Notlösung für den Fall gewesen, dass der beauftragte Generalunternehmer bis zum Schuljahresbeginn nicht mit dem Bau der Containerschule fertig geworden wäre“, sagt die neue städtische Beigeordnete Dana Duikers. Darüber hinaus habe die Nachbarkommune frühzeitig Eigenbedarf angemeldet und damit auch das absehbare Ende des notgedrungenen Gastaufenthaltes der Realschule Patternhof aufgezeigt.

Verspätungen aber wird es nach aktuellem Stand nicht geben. „Wir liegen gut im Zeitplan und werden die Anlage Ende Juli offiziell übernehmen“, freut sich Dana Duikers, die unserer Redaktion bei einem Rundgang Einblicke ins Innere des Containerbaus gewährt. Und das in Begleitung von Brigitte Höne, Leiterin der Abteilung Technisches Gebäudemanagement bei der Stadt Eschweiler, und Shalina Müller vom städtischen Schulverwaltungsamt, die seit dem vergangenen Herbst intensiv mit dem Ersatzgebäude beschäftigt sind.

Große Fenster lassen viel Licht in die Klassenräume der Containerschule. Die alte Einrichtung wird voraussichtlich Ende August ersetzt, wenn die bestellten neuen Möbel eintreffen sollen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Während sich das Thermometer draußen schon wieder der 30-Grad-Marke nähert, ist es in den Containern angenehm kühl. Auch im dritten Stock, der mit seinem Flachdach der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. „Es gibt eine sehr gute Wärme- und auch Schallisolierung“, erklärt Brigitte Höne und fügt hinzu: „Sie sind alle neu und werden erstmals in Betrieb genommen.“

Dünne Wände, wie es sie in den Containern der Willi-Fährmann-Schule gibt, sucht man hier vergebens. Das hat seinen Grund: Während der Notstandort für die Förderschule auf dem Gelände des ehemaligen Indestadions in aller Eile hergerichtet werden musste und deshalb auf gebrauchte und damit auch ältere Container zurückgegriffen wurde, bot sich auf dem Drieschplatz die Möglichkeit, neue Elemente mit neuestem Standard zu bestellen.

Info Zahlen zur Realschule Während für den Containerbau auf dem Drieschplatz 3,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen, werden für die Sanierung des schwer beschädigten Bestandsgebäudes der Realschule Patternhof rund 16 Millionen Euro veranschlagt. In beiden Fällen sollen die Kosten über den Wiederaufbauplan von Bund und Land übernommen werden. Aus insgesamt 350 Containern besteht das riesige Provisorium. 160 Container bieten Platz für 32 Klassenräume, in 15 Containern wird Werken möglich sein, 20 Container stehen für Naturwissenschaften und weitere 27 Container für die Verwaltung der Schule zur Verfügung. Die Gesamtgeschossfläche beträgt rund 5000 Quadratmeter, das Außengelände umfasst knapp 2300 Quadratmeter. Auf diesem sollen unter anderem auch 300 Fahrradstellplätze eingerichtet werden.

Nur die Möbel sind vorerst noch die alten – eine Mischung aus der in Würselen genutzten Einrichtung sowie jener, die vor zwei Jahren in der Realschule Patternhof von den Wassermassen verschont geblieben war. Ende August soll all das gegen neue Ware ausgetauscht werden. Diese wiederum zieht dann auch ins benachbarte Altgebäude um, wenn das, voraussichtlich Anfang 2026, wieder bezugsfertig sein wird.

Vorher schon, nämlich ab dem kommenden Schuljahr, können bereits zwölf Fachräume, die im Zuge des ersten Bauabschnittes saniert worden sind, am Patternhof wieder genutzt werden. Diese Kombination macht es möglich, dass die Schulgemeinschaft, wie schon in Würselen, nun auch an ihrem zweiten Notstandort geschlossen untergebracht werden kann.

Damit fallen auch die zeitraubenden und nervenaufreibenden Busfahrten zwischen Eschweiler und Würselen fort, bei denen aufgrund immer wieder aufkommender Konflikte ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden musste. Das will Dana Duikers rückblickend nicht mehr kommentieren. Sie sagt aber: „Wir freuen uns, dass die Bustransfers nicht mehr nötig sind.“

Freudig verkündet die Beigeordnete zudem, dass „bis auf die Mensa und die Lehrküche, bei denen wir uns noch etwas gedulden müssen, alles zum Start in das Schuljahr 2023/24 fertig sein wird“. Allerdings wird auch die Sporthalle am Patternhof erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Verfügung stehen. Das soll die Realschule nach den Worten von Dana Duikers aber nicht davon abhalten, ein „wirklich modernes Schulkonzept“ umzusetzen. „Und das in einer Containerschule!“ Immerhin 60 Unterrichtsstunden pro Wochen sollen dabei auf den Sport entfallen, wenn auch verteilt auf mehrere Hallen im Stadtgebiet. Was aber allemal mehr ist als im vergangenen Schuljahr, in dem die Schülerinnen und Schüler mangels Alternative häufig auf das Außengelände an der Tittelsstraße ausgewichen waren.

Die Mensa (unser Bild) und die Lehrküche sind nach Angaben der städtischen Beigeordneten Dana Duikers die einzigen Räume, die nicht pünktlich zum Schuljahresbeginn eingerichtet sein werden. Foto: MHA/Michael Grobusch

Das Außengelände auf dem Drieschplatz wird derweil in diesen Tagen noch hergerichtet. Die Pflasterarbeiten gehen im rasanten Tempo voran, insgesamt stehen trotz der rechten beengten Verhältnisse zwischen ehemaligem Schlachthof und dem Veranstaltungsbereich des Drieschplatzes knapp 2300 Quadratmeter Fläche zur Verfügung – davon 450 Quadratmeter Rasen, ein 285 Quadratmeter umfassendes Kleinspielfeld und 450 Quadratmeter Pflanzbeete.