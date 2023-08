Trotz Liebesbekundungen an den Täter : 24-Jähriger aus Eschweiler wegen Messerangriff verurteilt

Am Aachener Landgericht ist am Donnerstag das Urteil gegen einen 24-Jährigen aus Eschweiler gesprochen worden. Foto: dpa/Marius Becker

Eschweiler Am Aachener Landgericht ist am Montagnachmittag ein außergewöhnlicher Prozess zu Ende gegangen. Wegen eines Messerangriffs auf seine Lebensgefährtin ist Sebastian R. aus Eschweiler verurteilt worden.

Bis zum Schluss hatte das 33-jährige Opfer beteuert, wie sehr sie den Angeklagten liebe, dass sie ihn heiraten wolle und dass sie sich ein mildes Strafmaß wünsche. Etliche Briefe und Fotos hat sie ihm in den vergangenen Monaten der Untersuchungshaft ins Gefängnis geschickt. Diese trägt Sebastian R. bei sich – in einer Plastiktüte.

Doch die Liebesbekundungen haben keinerlei Auswirkungen auf das Strafmaß. Nach rund zweistündiger Beratung verurteilt ihn die 1. Schwurgerichtskammer des Landgerichts Aachen unter dem Vorsitz von Richter Roland Klösgen wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu sieben Jahren Haft.

Es ist der zweite Verhandlungstag im Prozess, in dem Sebastian R. wegen versuchten Mordes in Einklang mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist. Der Tag beginnt mit dem Verlesen von Text- und Sprachnachrichten. „Ich werde dich exekutieren“, heißt es in einer Nachricht, die Sebastian R. seiner Lebensgefährtin in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember 2022 geschickt hat. Von der Drohung bekommt die 33-Jährige allerdings nichts mit, weil sie zu diesem Zeitpunkt bereits schläft.

Doch das soll ihr zum Verhängnis werden, denn nur wenige Stunden später sucht der 24-Jährige die gemeinsame Wohnung in der Eschweiler Innenstadt auf und fügt seiner damaligen Ex- und nun wieder aktuellen Partnerin mit einem Klappmesser Schnittverletzung im Halsbereich zu. Nur mit „viel, viel Glück“ habe die junge Frau den Angriff überlebt, erklärt der Sachverständige Professor Markus Rothschild. Seine Ausführungen stehen – genauso wie die des Angeklagten selbst – bei der Verhandlung im Mittelpunkt.

An diesem zweiten Prozesstag gesteht der 24-Jährige, der aus Rumänien stammt und seit Anfang 2022 in Eschweiler bei seiner Familie lebt, dass er auf das Opfer eingestochen habe. An das Wie und vor allem das Warum könne er sich allerdings nicht mehr erinnern. Nach zwei Gläsern Whisky, zwei Flaschen Bier und zwei Dosen Whisky mit Cola habe er zunächst den Lebensgefährten der Schwester seiner Freundin um ein Gespräch gebeten – vergebens. Dann habe er sich auf den Weg in die gemeinsame Wohnung gemacht – „mit dem Gedanken, mich mit ihr zu versöhnen“, berichtet er auf Rumänisch. Dass er seine Partnerin mit seinem Angriff auch hätte schwer verletzen oder sogar umbringen können, daran habe er nicht gedacht. Eine Einschätzung, die laut Staatsanwaltschaft „völlig weltfremd“ sei.

Dass Richter Roland Klösgen den Angeklagten daraufhin darüber aufklärt, dass sich ein vollumfängliches Geständnis zu seinen Gunsten auswirken könnte, wertet die Verteidigung als Befangenheit, zieht den entsprechenden Antrag gegen den vorsitzenden Richter im Laufe der Verhandlung allerdings wieder zurück.

Zu seiner Tat, so der Angeklagte, sei es nur gekommen, weil man sich gegenseitig beschimpft habe. Nachdem die 33-Jährige geäußert habe: „Meine Vergangenheit geht dich gar nichts an. Ich kann machen, was ich will. Ich kann auch deinen Vater ficken“, habe er zugestochen. Professor Markus Rothschild, der auch Direktor des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität Köln ist, wertet die Wunden als Schnittverletzungen. Lebensgefahr habe zwar zu keiner Zeit bestanden, allerdings hätten dazu nur wenige Zentimeter gefehlt.

Wegen versuchten Mordes in Tateinklang mit gefährlicher Körperverletzung fordert die Staatsanwaltschaft ein Strafmaß von acht Jahren. Die Verteidigung sieht die Vorwürfe des versuchten Mords nicht gegeben und fordert eine Strafe auf Grundlage von gefährlicher Körperverletzung zwischen einem Monat und siebeneinhalb Jahren.