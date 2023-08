Hans Büser aus Eschweiler : 180 Blutspenden und kein Ende in Sicht

Die letzte Urkunde für sein Engagement hat Hans Büser zu seiner 150. Blutspende erhalten. Seitdem sind noch einige dazu gekommen. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Eschweiler Kurz nach seinem 18. Geburtstag spendet Hans Büser erstmals beim Deutschen Roten Kreuz Blut. Seitdem ist der 67-Jährige ein Dauergast. Nun wird er für sein Engagement geehrt.

Bis zu 540 Menschen hat Hans Büser geholfen, wenn nicht sogar das Leben gerettet. Wie viele es genau sind, lässt sich nur schwer feststellen. Der 67-Jährige aus Eschweiler ist jedoch kein Arzt oder Feuerwehrmann, sondern ein eifriger Blutspender. Seit seinem 18. Lebensjahr hat er ganze 180 Mal Blut gespendet und damit jedes Mal bis zu drei Menschen geholfen.

Seine „Karriere“ als Langzeitblutspender begann im Jahr 1974. Kurz nach seinem 18. Geburtstag besuchte Büser erstmals eine Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), um sich Blut entnehmen zu lassen. „Meine Eltern, die ebenfalls bis zum Alter von 65 Jahren regelmäßig Blut spenden waren, haben es vorgemacht“, sagt der 67-Jährige und fügt hinzu: „Und da es mir nie geschadet hat, bin ich dann auch regelmäßig spenden gegangen.“ Als junger Mensch hält er so die Kontrolle über seine Blutwerte, ohne dafür zwingend zum Arzt gehen zu müssen. „Heute ist das natürlich etwas anders, da ich ohnehin zu den Vorsorgeuntersuchungen zum Arzt muss.“

Angefangen mit zwei Spenden pro Jahr – damals die höchst erlaubte Anzahl – spendet Büser nun jährlich mindestens fünfmal. Und das immer noch beim Deutschen Roten Kreuz, wo einst auch seine Eltern gespendet hatten. „Ich gehe Blutspenden im Sinne der Gemeinschaft, nicht aus finanziellen Gründen“, betont der 67-Jährige. Anders als in anderen privaten Einrichtungen oder Unikliniken erhalten die Spenderinnen und Spender beim DRK keine finanzielle Vergütung beziehungsweise Aufwandsentschädigung.

Info Regeln für das Blutspenden Nach einer Blutspende benötigt der Körper einige Zeit, um alle Bestandteile des gespendeten Blutes wieder aufzufüllen. Bei einer Spende geht dem Körper vor allem wichtiges Eisen verloren. Gesunde Menschen verfügen zwar über eine natürliche Eisenreserve, mit der die Verluste normalerweise ausgeglichen werden können. Aber es dauert dennoch etwa zwei Monate, bis der Eisenverlust wieder komplett kompensiert ist – bei Frauen aufgrund der Menstruation sogar etwas länger. Deshalb dürfen Frauen nur vier Mal innerhalb von zwölf Monaten spenden und Männer sechs Mal. Zwischen zwei Vollblutspenden sollten mindestens 56 Tage, sprich acht Wochen Abstand liegen. Die Eisenwerte werden vor jeder Spende zudem noch einmal kontrolliert.

Trotz sämtlicher wissenschaftlicher Entwicklungen und des medizinischen Fortschritts kann Blut bislang nicht künstlich hergestellt oder ersetzt werden. Das bedeutet: In Notsituationen kann eine Bluttransfusion für den betroffenen Menschen die einzige Überlebenschance sein. „Im Endeffekt entscheiden sie über Leben und Tod“, bringt Hans Büser die Bedeutung von Blutspenden auf den Punkt. Täglich werden rund 15.000 Blutspenden in Deutschland benötigt für die Akuthilfe bei Unfällen, in der Krebstherapie, für planbare Operationen oder auch bei Immunkrankheiten. „Ohne Spender wären viele dieser Eingriffe gar nicht möglich.“

Doch immer wieder gibt es bei den Blutkonserven Engpässe. Vor allem in den Sommermonaten. Während der Urlaubszeit nimmt die Zahl der Spender ab. Doch auch wegen des demografischen Wandels fallen immer mehr langjährige Blutspender aufgrund der Altersgrenze oder gesundheitlicher Probleme aus.

„Es sind überwiegend ältere Menschen bei den Blutspendenterminen vertreten, zumindest wenn ich dort bin“, stellt auch Hans Büser fest. Warum dies so ist, kann er sich nicht erklären. Allerdings ist der 67-Jährige stets bemüht, auch Menschen aus seinem Umfeld für das Blutspenden anzuwerben. „Meine drei Schwestern sowie meine beiden Kinder haben lange Zeit auch gespendet und tun es zum Teil bis heute noch“, sagt Büser und fügt hinzu: „Allerdings muss das auch jeder für sich entscheiden.“

Info Kein einheitliches Höchstalter Ein einheitliches Höchstalter für das Blutspenden existiert nicht. Die Altersgrenze wird von den medizinischen Verantwortlichen der jeweiligen Blutspendedienste unter Berücksichtigung des Spenderschutzes mit großer Sorgfalt festgelegt und regelmäßig überprüft. Wer erstmalig Blut spendet, sollte allerdings nicht älter als 65 Jahre sein.

Als der Eschweiler mit dem Blutspenden angefangen hat, waren auch noch viele Jugendliche in den Einrichtungen vertreten. „Dadurch, dass man beim Spenden immer auf dieselben Menschen traf, hat man sich auch danach auch länger in der Einrichtung aufgehalten“, erzählt Büser von seinen Anfängen und fügt hinzu: „Blutspenden war sozusagen in der Gesellschaft verankert.“ Doch heute sei das anders: Nachdem die Nadel gute zehn Minuten im Arm gesteckt habe, gehe es für ihn meistens direkt nach Hause.

Über die Zeit haben sich einige Urkunden gesammelt. Seit fast 50 Jahren spendet Hans Büser sein Blut im Sinne der Gemeinschaft. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Da das Deutsche Rote Kreuz aus diversen Gründen – unter anderem fehlendem Personal – auch in Dürwiß nicht mehr so viele Termine wie früher anbieten kann, geht Büser mittlerweile bei verschiedenen Ortsvereinen spenden. „Lange habe ich auch beim Deutschen Roten Kreuz in Aachen gespendet, da ich dort gearbeitet habe und es einfach praktischer war“, sagt der 67-Jährige, der im April in Rente gegangen ist. Nun schaut der ehemalige Qualitätsmanager vor allem, wie es terminlich für ihn am besten passt.

Für sein Engagement als Blutspender beim Deutschen Roten Kreuz wird der 67-Jährige, gemeinsam mit weiteren Langzeitspender, am kommenden Dienstag wieder geehrt. Im Zuge der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins Eschweiler erhält er dann schon seine siebte Auszeichnung. Für den Rentner nichts Besonderes, wie er selbst bescheiden sagt. „Das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist, wann ich das nächste Mal wieder spenden kann.“ Und das weiß der 67-Jährige ganz genau: ab dem 28. September. Und solange sein Blut gebraucht werden kann, denkt er auch nicht ans Aufhören. „Die 200 Spenden will ich auf jeden Fall erreichen“, betont Hans Büser. Und von diesem Ziel ist er nicht mehr weit entfernt.