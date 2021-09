Erste Lieferung : 173 Container für eine provisorische Unterbringung des Berufskollegs

Am Kraftwerk Weisweiler sind jetzt erste Containerklassen für das Eschweiler Berufskolleg geliefert worden. Sie werden dort zwischengelagert, bis der Boden an der August-Thyssen-Straße hergerichtet ist. Foto: Städteregion Aachen/Sabine Bähr

Eschweiler Mit 173 Containern soll am Berufskolleg Eschweiler eine provisorische Bleibe gebaut werden. Die erste Ladung ist jetzt am Kraftwerk eingetroffen und wird dort zwischengelagert, weil der Boden an der August-Thyssen-Straße noch verstärkt werden muss.