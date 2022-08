Flächendeckendes Warnsystem : 100. Sirene in der Städteregion aufgebaut

100. Sirene in der Städteregion aufgebaut

Die 100. Sirene der Städteregion Aachen steht jetzt in Eschweiler-Dürwiß auf dem Dach der Grundschule. Foto: MHA/Caroline Niehus

Eschweiler/Städteregion In Eschweiler ist jetzt die 100. von 153 vorgesehenen Sirenen in der Städteregion aufgebaut worden. Einige Kommunen können bald ans Warnsystem angeschlossen werden.

153 Sirenen sollen am Ende das flächendeckende Warnsystem in der Städteregion Aachen bilden. Die 100. von ihnen ist jetzt an der Grundschule Dürwiß im Eschweiler Norden aufgebaut worden. „So langsam kommen wir auf die Zielgerade“, stellte Gregor Jansen, zuständiger Dezernent bei der Städteregion, fest und fügt hinzu: „In Eschweiler ist der Aufbau mit diesem Standort abgeschlossen.“