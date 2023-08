Zusammenstoß mit Auto : Zwei Motorradfahrer schwer verletzt nach Unfall in Simmerath

Zwei Motorradfahrer schwer verletzt nach Unfall in Simmerath

Die Einsatzkräfte wurden gegen 15.30 Uhr zu dem Unfallort in Simmerath gerufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Simmerath Bei einem Unfall in Simmerath sind zwei Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Simmerath sind am Sonntagnachmittag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Mann aus seiner Grundstückseinfahrt auf die Monschauer Straße und übersah dabei ein Motorrad, das von der Bundesstraße 266 in Richtung Kölner Straße unterwegs war.