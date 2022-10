Unfall auf der L138 : Zwei Motorradfahrer in der Eifel verletzt

Zwei Motorradfahrer in der Eifel verletzt

Simmerath Zwei Motorradfahrer sind bei einem Unfall in der Eifel verletzt worden. Sie waren zwischen Einruhr und Rurberg zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am späten Montagnachmittag auf der L128 zwischen Einruhr und Rurberg. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 21-Jähriger aus Stolberg, der in Richtung Rurberg unterwegs war, die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und rutschte mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem anderen Zweiradfahrer zusammen, der ebenfalls zu Fall kam.