Polizei unterwegs : Zwei drohende Fahrverbote nach Kontrollen in der Eifel

Zwei drohende Fahrverbote nach Kontrollen in der Eifel

Eifel Die Aachener Polizei hat im Bereich des Rursees am Samstag Autofahrer und Motorradfahrer kontrolliert. Der Spitzenreiter des Tages war fast 60 km/h zu schnell unterwegs.

Der Verkehrsdienst der Polizei in Aachen hat am Samstag wieder Kontrollen durchgeführt. Dieses Mal rückte besonders der Bereich rund um den Rursee in den Fokus der Beamten.