Zum dritten Mal : Wolfsrudel im Hohen Venn hat offenbar wieder Nachwuchs

Nordeifel Die beiden Wölfe, die in Belgien Akela und Maxima genannt werden, scheinen abermals Nachwuchs bekommen zu haben. Einige Anzeichen sprechen dafür.

Auf der deutschen Seite der Grenze wurde der Wolf, der in Belgien nach einer öffentlichen Abstimmung auf den Namen Akela getauft wurde, durch genetische Untersuchungen erstmals nachgewiesen, nachdem er am 12. April 2019 an der Reichensteiner Straße in Monschau-Mützenich ein Schaf getötet hatte.

Die Wölfin war am 28. November 2020 bei Balve im Märkischen Kreis zum ersten Mal genetisch erfasst worden, als sie dort vier Schafe tötete und eines verletzte. Anschließend wanderte sie innerhalb von nur zwei Wochen in das Territorium des Rüden im Hohen Venn, wo sie von den belgischen Behörden am 11. Dezember 2020 genetisch nachgewiesen wurde. In Belgien erhielt sie den Namen Maxima. Zuletzt wurde sie in Deutschland offiziell genetisch nachgewiesen, nachdem sie am 28. Februar in Mützenich ein Schaf gerissen hatte.