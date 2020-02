Kostenpflichtiger Inhalt: Wilderei : Die Jäger in der Eifel sind wachsam

Die Jäger in der Eifel sind wachsam: Wenn sich die Tiere anders verhalten als sonst, könne das ein Hinweis sein, dass sie nachts oder vom Auto aus bejagt wurden. Das sei typisch für Wilderer, sagt der Jagdberater der Städteregion Aachen, Karl- Heinz Kuckelkorn. Foto: Andreas Gabbert

Nordeifel Wenn nachts Schüsse zu hören sind, unbekannte Geländewagen in Waldgebieten unterwegs sind oder Kadaver von Wildtieren gefunden werden, vermuten manche, dass Wilderer am Werk sind. Ist Wilderei in der Nordeifel auch ein Thema?