Serie „Sommertypen“ : Matrose gesucht: Vom Softwareentwickler zum Rursee-„Kapitän“

Termin, Programm, Feuerwerk : Was Sie zu „Rursee in Flammen“ 2023 wissen müssen Zum 56. Mal wird vom 20. bis 23. Juli 2023 am Seeufer von Rurberg das größte Volksfest der Nordeifel „Rursee in Flammen“ stattfinden. Jährlich zieht das Großevent mehrere zehntausend Besucher an. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist das Höhenfeuerwerk am Samstagabend.