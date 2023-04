Umweltexperte attackiert Städteregion : Wie ein Ferienhaus am Rursee zum Politikum wird

„Sauerei hoch drei“: Mit diesen Worten kritisiert der Vorsitzende des Nabu Aachen-Land den Eingriff in die Natur am Rursee. Foto: Marco Rose

Rurberg Mit allen juristischen Mitteln geht ein Umweltexperte gegen einen Bauherrn vor, der ein Grundstück in Rurberg bebauen will. Denn schon bei den Erdarbeiten seien alle Belange des Naturschutzes und des Nachbarschaftsrechts mit Füßen getreten worden.

Es ist ein kleiner Wald von großer emotionaler Bedeutung. Auf einer Bank entlang eines Trampelpfades hinab zum Rurseeufer hat Harald von Reis gemeinsam mit seiner Frau viel Zeit verbracht. Die beiden haben die Ruhe oberhalb des Ford-Segelclubs genossen, den Blick hinab auf den zwischen den Bäumen hindurch schimmernden See. Sie haben Tiere beobachtet, deren Vorkommen den meisten Menschen am See verborgen bleibt.

Eidechsen und Schlingnattern etwa, die sich auf dem von der Sonne gewärmten Boden und dem Schiefergestein gesonnt haben – eine Schlangenart, die auch die Stege des Segelclubs nutzt, um von dort ihre Jagd auf Wasserlebewesen zu starten. Mittlerweile selten gewordene Vogelarten wie Spechte sind ebenso in dem Wald heimisch wie die streng geschützte Haselmaus, die das Paar vor Ort mehrfach beobachtete. „Das war unser Paradies“, sagt Harald von Reis, „das wir mit allen Menschen hier am See geteilt haben“.

Ein Paradies, das dieser Tage nicht mehr wiederzuerkennen ist: Der Hang unterhalb der Rurberger Höhe gleicht auf einem knapp 2000 Quadratmeter großen Areal einem Schiefersteinbruch. Ein Bauherr aus Eschweiler, der ein Ferienhaus in exponierter Lage am Rursee errichten möchte, hat auf dem Gelände großflächig Bäume roden und anschließend einen Pfad in den steilen Hang baggern lassen – bis hinauf zu einem kleinen Plateau, auf dem das Haus mit einer Fläche von 40 Quadratmetern sowie einer 15 Quadratmeter großen Terrasse entstehen soll. Die Bank auf dem Nachbargrundstück von Harald von Reis haben die Bagger weggerissen – sie stand den Arbeiten im Weg. Ebenso wie zahlreiche Bäume und Sträucher, die der Bauherr auf dem Nachbargrundstück kurzerhand entfernen ließ, weil sie die Bauarbeiten behinderten.

Die umstrittene Baustelle vom Nachbargrundstück aus gesehen. Foto: Marco Rose

Mittlerweile ruhen die Bauarbeiten allerdings seit Monaten – ob sie wieder aufgenommen werden, ist derzeit unklar. Denn in Harald von Reis hat der Bauherr aus Eschweiler einen unerwartet hartnäckigen Gegner gefunden. Der Umweltgeologe aus Aachen ist Mitglied im Ford-Segelclub und hat vor Jahren das angrenzende Hanggrundstück erworben. „Weil wir die Natur hier so lieben und sie erhalten wollten“, sagt der 69-Jährige. Informiert wurde von Reis über die Bauarbeiten nicht – angeblich, weil sein Nachbar ihn nicht als Grundstückseigentümer ausfindig machen konnte.

Von Reis verbindet mit Rurberg ein Stück Familiengeschichte. Sein Großonkel Wolf von Reis sorgte sich bereits zu Lebzeiten um den Naturschutz am Rursee, war ebenso wie sein Neffe im Rurberger Eifelverein engagiert und ist heute noch durch die von ihm mit errichtete Kapelle am Grimmischall im Ortsbild des Dorfes präsent. Aus der Stiftung seines Großonkels heraus erwarb Harald von Reis das Grundstück. Getreu dessen Bitte: „Gebt Acht, dass hier alles so bleibt, wie es ist!“ Weitere 2,8 Millionen Euro flossen seinerzeit in diese Stiftung, aus deren Mitteln allein der Eifelverein seither mit einem sechsstelligen Betrag gefördert wurde. Mehr als 1000 Bäume und Sträucher hat Harald von Reis zudem nach dem Kauf des Grundstücks pflanzen lassen. „Das hat mich ein Vermögen gekostet“, sagt der Geologe.

Erschüttert hat er Anfang des Jahres – genesen von einer schweren Operation, die ihn für eine Weile vom Rursee fernhielt – die Zerstörungen in der Landschaft und auf seinem eigenen Grundstück zur Kenntnis genommen. Seither setzt der Umweltexperte alle Hebel in Bewegung, um den Bau des Nachbarn zu stoppen. Vor dem Amtsgericht Monschau hat von Reis Ende März eine Einstweilige Verfügung gegen seinen Nachbarn erwirkt. Sollte dieser nochmals das Waldgrundstück betreten oder gar Arbeiten dort vornehmen lassen, droht ihm ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro, alternativ sechs Monate Haft. Negativ wertete der Richter in Monschau demnach nicht zuletzt die Tatsache, dass von Reis zuvor nicht über die Arbeiten informiert worden war und das beauftragte Bauunternehmen aus Kesternich Grenzmarkierungen entfernt hatte.

Durchaus gefährlich ist nach Einschätzung des Geologen Harald von Reis die Abbruchkante der in den Fels gebaggerten Auffahrt. Foto: Marco Rose

Gleichzeitig geht Harald von Reis vor dem Verwaltungsgericht Aachen gegen das Bauamt der Städteregion Aachen vor, das dem Bauantrag des Mannes aus Eschweiler stattgab, ohne eine Artenschutzprüfung vorzunehmen. „Die wäre allerdings zwingend nötig gewesen“, sagt von Reis und präsentiert entsprechendes Kartenmaterial. Tatsächlich unterliegt das gesamte Grundstück dem Landschaftsschutz, der obere Teil ist noch strenger geschützt. „Hier wäre eine Artenschutzprüfung unumgänglich gewesen.“

Beim Nachweis des Vorkommens von Schlingnattern, Eidechsen oder Haselmäusen hätte die Baugenehmigung folglich niemals erteil werden dürfen – ist Harald von Reis überzeugt. Auch der Gemeinde Simmerath macht er schwere Vorwürfe. „Die Gemeinde hat – befragt durch die Städteregion – ohne Not der Bebauung des Grundstücks zugestimmt, und zwar ohne auf den dort geltenden Schutzstatus hinzuweisen.“

Bürgermeister Bernd Goffart weist auf Nachfrage jedoch alle Vorwürfe zurück. Die Gemeinde Simmerath sei nicht Herrin des Verfahrens. „Für das genannte Grundstück besteht seit Jahrzehnten ein Planungsrecht. Deshalb ist die geplante Bebauung hier auch nie in politischen Gremien thematisiert worden“, sagt Goffart. Die Genehmigung sei schließlich Sache der Städteregion. Die müsse auch über eventuell erforderliche Artenschutzprüfungen entscheiden.

Die Städteregion gibt sich unterdessen mit Hinweis auf das laufende Verfahren bedeckt. Sprecher Detlef Funken will diesbezüglich nur „ein paar allgemeine Fakten nennen“. So beziehe sich der Bauantrag für das Ferienhaus auf einen rechtskräftigen Bebauungsplan im sogenannten SO-2-Gebiet. „Dort sind Ferienhäuser erlaubt. Die Nachbarn hätten bei der Erstellung des Bebauungsplans im Rahmen der Offenlage ihre Bedenken äußern können. Insoweit sind die Behauptungen des Klägers so nicht korrekt.“

Das sei „schon fast eine Provokation“, sagt von Reis. „Denn dass diese Offenlegung 1986 erfolgte, vor nun mehr als 37 Jahren, der Bebauungsplan völlig veraltet ist und längst hätte überarbeitet werden müssen, wird hier einfach verschwiegen!“

Weiter kontert er mit dem Hinweis auf die erst seit dem Jahr 2011 geltende Anordnung bezüglich sogenannter „planungsrelevanter Arten“, die bei Bauvorhaben in entsprechenden Gebieten automatisch eine Artenschutzprüfung auslöse. Demnach wäre das Bauvorhaben gemäß Paragraf 47 Absatz 7 des Bundesnaturschutzgesetzes nur dann trotz des Nachweises bedrohter Arten rechtmäßig, „wenn zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen, eine zumutbare Alternative fehlt und sich gleichzeitig der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert“.

Wehmütiger Blick auf den See: Harald von Reis steht an der Stelle, an der einst eine von ihm errichtete Bank Wanderer zum Verweilen einlud. Jetzt erinnert die Umgebung eher an einen Steinbruch. Foto: Marco Rose

Der Bau eines kleinen, exklusiven Ferienhauses am Rursee dürfte kaum diese Voraussetzungen erfüllen, meint Harald von Reis. Er wirft der Gemeinde Simmerath vor, dem Bauvorhaben positiv gegenüberzustehen, weil man mittel- bis langfristig eine Bebauung des gesamten Rurseeufers forcieren wolle. Eine These, die der Bürgermeistert der Gemeinde brüsk von sich weist: „Ich persönlich hatte bislang überhaupt keine Kenntnis von diesem Vorgang!“

Die Baustelle am Rursee wird langsam aber sicher zum Politikum. Harald von Reis stellt Fragen: Weshalb kann das Bauamt der Städteregion einen Fehler nicht einfach eingestehen? Warum wurde die Behörde erst auf den Hinweis hin tätig, dass die durch die Bauarbeiten entstandene Schieferwand in höchstem Maße instabil und gefährlich ist? Warum wurde nicht kritisch hinterfragt, ob sichergestellt ist, wie der Bauherr sein Ferienhaus mit Wasser versorgen will? „Und all das, all die Zerstörung, nur für ein kleines Ferienhaus? Was für ein Irrsinn!“, wettert der Kläger.