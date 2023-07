Wandern auf dem Eifelsteig : Wie das Busnetz zu einem Fallstrick werden kann

Ein Ziel, aber zwei Linien und zwei unterschiedliche Wege: Nur zwischen Fringshaus und Kalkhäuschen nehmen beide Schnellbusse dieselbe Route. Während in Roetgen die Gelegenheit zum Umsteigen besteht, verkehrt die 63 zwischen Simmerath und Aachen über Oberforstbach, während die 68 zwischen Monschau und Aachen über Brand fährt. Foto: Jürgen Lange

Nordeifel Natürlich sind die Erlebnisse, die Christel Leisten aus Strauch schildert, völlig subjektiv. Aber vielleicht sind sie doch symptomatisch, für viele, die selten mit einem Linienbus fahren.

Unsere Leserin Christel Leisten berichtet Folgendes: Für den Sommer nahm ich mir vor, an freien Wochentagen einige Etappen des Eifelsteiges zu erwandern. Zumindest die, die rein theoretisch, für mich mit dem ÖPNV (Öffentlichen Personennahverkehr) zu erreichen sind. Immerhin Etappe 1 bis 5. Wobei es bei Etappe 5 schon sehr gewagt ist, fährt ab Steinfeld nur ein AST (Anrufsammeltaxi).

Schnell sind die nötigen Informationen zum Eifelsteig gesammelt, Literatur ist ja für uns Eifeler nicht unbedingt notwendig, aktuelle Wanderkarten sind selbstverständlich mein eigen. Ein Narr, der sich nur auf eine App verlässt. Dann geht es an die Planung der An- und Abfahrten mit dem ÖPNV.

Die Fahrtkosten

Da bin ich doch echt erstaunt, dass ich von Strauch relativ gut wegkomme und wieder zurück. Aber was sagt der Ticketpreis? Bei Etappe 1 bin ich bei stolzen 10,20 Euro, Etappe 2 dann bei 8,60 Euro (etwas teurer wegen der Tariferhöhung zum 1. Juli). Etappe 3 nur 6,10 Euro, weil von Einruhr nach Strauch gilt der Ortstarif. Da kann man ja nicht meckern. Etappe 4 schlägt dann mit 4,90 Euro zu buche. Warum so billig? Ganz einfach, Gemünd liegt im VRS Gebiet und dort ist die tarifgruppenüberschreitende Fahrt ein Euro günstiger und wurde auch nicht zum Monatsanfang erhöht. Letzte Etappe dann wieder 6,20 Euro. Macht dann zusammen über 36 Euro, in DM 72. Da musste ich schlucken. Das fand ich schon happig.

Konkurrenz Auto

Da war mir mein Portemonnaie dann doch wichtiger als die Umwelt. Kompromiss war einige Start-/Zielpunkte mit dem Auto anzusteuern und dann mit dem ÖPNV zum Auto. Etappe 2 bin ich in Begleitung gewandert, also statt 8,60 nun 17,20 Euro Fahrtkosten. Ohne uns, sagten wir uns. So fuhren wir dann mal mit zwei Autos nach Monschau und weiter mit einem nach Roetgen, um in Monschau ins Auto einzusteigen und das Auto im Roetgen zu holen und mit zwei Autos dann nach Hause zu fahren. Ging mir sowas gegen den Strich, aber mein Portemonnaie....

Rendezvous Roetgen

Dazu kommt der berauschende Service, den uns die Aseag mittlerweile bietet. Ich kann problemlos von Strauch nach Kornelimünster fahren. Finde ich toll. Aber kann mir bitte einer erklären, warum im Roetgen zwei Busse nach Aachen zeitgleich die Haltestellen anfahren? (Anm. d. Redaktion: Linie 63 verkehrt zwischen Simmerath und Aachen über Oberforstbach und Burtscheid, Linie 68 zwischen Monschau und Aachen über Walheim und Brand. In Roetgen besteht die Gelegenheit zum Umsteigen).

Problem Technik

Ich wusste es nicht, und klar saß ich im falschen Bus. Vor lauter Freude den DB-Navigator ans Laufen zu bekommen (die Technik verlangte plötzlich nach einem Update und neuem Passwort), um ein Ticket zu buchen, habe ich auf dem zeitgleich eintreffenden Bus nicht gesehen, dass die „falsche Linie“ draufsteht. Nur Aachen Bushof gesehen und rein...

Auch für Eifeler ist es nicht immer einfach, mit Bus und Bahn die touristischen Angebote vor der eigenen Haustüre zu nutzen. Christel Leisten aus Strauch schildert ihre Erlebnisse. Foto: psm

Anstatt in Kornelimünster planmäßig starten zu können, drehe ich ein Runde durch Aachen und starte eine Stunde später. Schwarzrunde, weil die Aseag-Technik mir versagte, eine Busverbindung in Oberforstbach Laschet (Linie 55) zu finden. Dann wäre ich dort umgestiegen.

Wer mit dem Bus zu den Etappen von Eifelsteig und Ravel-Route gelangen will und vielleicht auch noch ein Fahrrad mitnehmen möchte, sollte sich zuvor gut mit den Gepflogenheiten des Busverkehrs in der Eifel auseinandersetzen. Foto: Jürgen Lange

Die dritte Etappe ist dann der absolute Oberknaller: Gewarnt durch den Stress mit dem falschen Bus und der Nutzung des DB-Navigators, checke ich am Abend nochmals alle Verbindungsdaten bei der Aseag und bin auf der vermeintlich sicheren Seite. Abfahrt in Strauch mit Linie 68, diese verwandelt sich laut Fahrplanauskunft am Simmerather Bushof in die Linie 82, um mich nach Imgenbroich zum Bushof zu bringen – ohne Umsteigen wohlgemerkt. Habe ich ein Glück.

Problem Fahrrad

Das Glück verließ mich natürlich sofort in Simmerath. Alle steigen aus, nur ich nicht. Bus rangiert etwas herum und parkt. Verunsichert frage ich nach, ob ich sitzenbleiben durfte. Die Antwort kommt im klassisch unfreundlichen Busfahrerton: Warum ich denn nicht ausgestiegen sei? Na ja, Sie fahren doch als 82 weiter, so steht es im Fahrplan. Weiteres Busfahrer-Gemotze.

Problem Fahrplan

Später steige ich natürlich aus und kontrolliere meine Angaben bei der Aseag. Keine Frage, da steht, der Bus fährt als Linie 82 weiter. Keine Ahnung, wann der Bus mal weitergefahren ist, offensichtlich scheint es die Aseag nicht notwendig zu empfinden, ihre Fahrplanauskunft zu korrigieren. Warum auch, bei dem Fahrpreis darf ich als Kunde doch nicht erwarten, dass die Auskunft stimmt und das Fahrpersonal des Subunternehmens freundlich ist.

Freundlich geht aber natürlich auch. Die Busfahrerin, die mich dann von Einruhr mitnahm, wusste zwar nicht, ob ich in Rurberg umsteigen kann, fragte aber wenigstens wohin ich denn wolle. Dann fiel der Cent, und ich erfuhr, dass ich in Rurberg umsteigen kann. Was ist nun mein Resümee?

Ein Resümee

Touristen, die sich auf den Eifelsteig in Tagesetappen begeben, müssen schon ein dickes Portemonnaie besitzen, denn ein 24-Stundenticket (12,40 Euro) ist teurer als die Einzelfahrten. Und mache ich weiter? Nein, Etappe 3 war erstmal die letzte. Etappe 4 habe ich größtenteils schon absolviert. Das Rückfahrdrama von Steinfeld (Etappe 5) spare ich mir, nicht nur wegen des AST, sondern der Zuverlässigkeit des Busverkehrs.

Ich durfte meinen Sohn im Herbst in Vogelsang abholen, weil der Bus der Linie 68 dort nicht pünktlich erschien. Der Busfahrer aus Kall, der meinen Sohn pünktlich an der Haltestelle in Vogelsang aussteigen ließ, hat den Bus im Parkbereich nicht gesehen. O-Ton des Kaller Busfahrers: Dann hatte der mal wieder keinen Bock zu warten...

Der Subunternehmer

Selbstverständlich habe ich mich bei der Aseag über den Liniensalat beschwert. Sage und schreibe keine 24 Stunden später schon die Antwort. Der Subunternehmer ist schuld: Der mache, was er will. Organisiert einfach einen separaten Bus für die Linie 82. Unfassbar. Ein Hoch auf den Subunternehmer, der hier machen darf, was er will. Sind ja eigentlich zwei Subunternehmer.

Also die Linie 82 wird vom Subunternehmer des Subunternehmers unterhalten? Oder doch von der Aseag? Und die Aseag schaut nur zu?

Gestrandet in Vogelsang. Am Eingangsbereich ist Endstation auch für die, die mit dem Fahrradbus anreisen. Foto: M. Leister

Kall, Köln, Düren, Aachen, Simmerath

Meinem Sohn wurde bei der kontaktierten Aseag-Hotline übrigens erklärt, dass der nicht erschienene Bus pünktlich (gewesen) sei. Die Dame war nicht bereit, sein Veto zu akzeptieren, sondern bot ihm dann eine Fahrplanauskunft an: zurück nach Kall, mit der Bahn nach Köln, von da aus nach Düren, mit dem Ersatzverkehr nach Aachen und dann nach Simmerath....

Das war echt nett von der Dame, stieß aber nicht auf das Verständnis meines Sohnes, alleine schon deshalb, weil der Bus nach Kall schon pünktlich weg war und er auf den nächsten warten musste.

Da der Bus laut Aseag pünktlich war, greift die Mobilitätsgarantie des Landes nicht. Keine Erstattung von irgendwas, geschweige denn Entschädigung. Ganz schön clever, die Aseag. Erinnert mich an meine Ryanairflüge, die dauerten laut Flugplan immer zehn Minuten länger als bei anderen Linien. Und siehe da, sie waren immer überpünktlich am Ziel.

Was mache ich jetzt mit meinen freien Tagen? Ich packe mein Fahrrad aufs Auto und werde den ÖPNV links liegen lassen. Schade für die Umwelt, aber gestern nahm die Linie 68 in Rurberg keine Fahrräder mit. Steht übrigens tatsächlich so in den Tarifbestimmungen. Fahrräder erst ab 19 Uhr, und das auch nur eventuell. Letztes Jahr erhielt ich noch eine andere Auskunft.

