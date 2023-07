5. Poli-Tour : Wie auf rohen Eiern mit dem Krad durch die Kurven

Trauriges Geschehen im Solchbachtal aufgearbeitet: Polizeihauptkommissar Heiner Bongers erläuterte einen tödlichen Motorradunfall infolge eines Fahrfehlers. Foto: Berthold Strauch

Nordeifel/Stolberg Wertvolle Tipps für Motorradfahrer bot die 5. Poli-Tour durch die verregnete Eifel. Dirk Weinspach fuhr bei seiner Abschiedstour als Polizeipräsident auf einer Oldtimer-BMW selbst mit.

Von Berthold Strauch

Es war kein ideales „Motorradwetter“. Polizeipräsident Dirk Weinspach hatte zunächst gezögert, ob er angesichts der schlechten Witterungsprognosen tatsächlich grünes Licht für die neueste Auflage der „Poli-Tour“ geben sollte. Er entschied dann, die Zweiradpiloten nicht länger aufzuhalten – und schickte sie von Aachen aus auf eine etwa 120 Kilometer lange Rundfahrt durch die Eifel.

Zwischenzeitlich setzte dann doch noch so heftiger Regen ein, dass die ganze Angelegenheit wohl ein gewisses zusätzliches Gefährdungspotenzial aufwies. Doch niemandem der 45 angemeldeten Teilnehmer und ihrer Begleiter der beamteten Motorradstaffel wurden die zeitweise rutschigen Straßenverhältnisse zum Verhängnis.

Mit seiner Traummaschine auf „Abschiedstour“: Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach. Foto: Berthold Strauch

Und als dann in Rurberg auf dem Damm zwischen Rurtalsperre und Obersee eine längere Rast eingelegt wurde, bei der auch wertvolle Informationen vermittelt wurden, kam denn auch die Sonne wieder hinter den Wolken hervor. Versöhnlicher Abschluss, der von vielen Polizeikräften akribisch vorbereiteten Poli-Tour: „Alles ist reibungslos über die Bühne gegangen“, zog Polizeipressesprecherin Stefanie Kutsch am Ende ein zufriedenes Fazit.

Die Veranstaltung, die die Polizei – mit einer Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie – seit 2018 regelmäßig anbietet, war auch diesmal ruckzuck ausgebucht. Drei Gruppen mit jeweils 15 Motorradfahrerinnen und -fahrern wurden zusammengestellt. Und auch der Aachener Polizeichef Weinspach ließ es sich nicht nehmen, nach der letztjährigen Tour auch diesmal per Motorrad mitzurollen. Ein wenig wehmütig wohl, denn Ende September scheidet der Präsident freiwillig aus dem Amt. Bei der Tour hatte Weinspach ein geliehenes Fahrzeug dabei, eine BMW R 80 ST, immerhin bereits 40 Jahre alt – „mein absolutes Traum-Motorrad“, wie er verriet. Seit nahezu 50 Jahren besitzt er den nötigen Führerschein.

Dankbar für wertvolle Tipps: Motorradanfängerin Anne Stoffels aus Konzen. Foto: Berthold Strauch

Erste Hilfe, wenn’s schiefgeht

So kennt sich Weinspach also aus, wo die Probleme auf zwei Rädern liegen, gerade in der Eifel, wo kurvenreiche Strecken manche Piloten gerade an den Wochenenden zum Ausreizen ihrer Maschinen animieren. Mit ziemlich intensivem Kontrolldruck, so Weinspach, versuche seine Behörde, zu vernünftigem Fahren anzuhalten.

Die Poli-Tour solle dazu animieren, „mit Vernunft und Verantwortungsbewusstsein zu fahren und dafür sensibel machen, wo die Gefahren lauern“. Er setze darauf, dass die Teilnehmer ihr Wissen weitergeben, als „wichtige Multiplikatoren“, so Weinspach. An Tagen wie am Samstag, als Regen und Wind für „nicht gerade ideale Bedingungen“ sorgten, sei es wichtig, etwa „in Kurven wie auf rohen Eiern zu fahren und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Bremsen arbeiten“. In Gemeinschaft mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen mache der Austausch Spaß.

Drei Monate mit Führerschein

Den hatte auch Anne Steffens aus Konzen. Die 20-Jährige ist auf dem Motorrad Fahranfängerin, der Führerschein ist erst drei Monate alt. Autos durfte sie schon vorher steuern. Zunächst habe sie gezögert, den Zusatzschein zu machen, so die junge Frau, die am Aachener Uniklinikum ein duales Studium der Physiotherapie absolviert. Die Zeit fehlte, und die Mutter habe etwas dagegen gehabt. Von den Fahrtipps der „alten Hasen“ habe sie viele wertvolle Anregungen mitgenommen, gerade beim Fahren in Gruppen, wo einer auf den anderen achten solle. Anne Steffens hat sich eine MT 03 von Yamaha zugelegt, gebraucht, vier Jahre alt, 48 PS. Sie komme bereits gut damit zurecht, schwärmt sie.

Mit „Provida“ gegen Raser

Dass nicht zu sehr gerast wird, überwacht die Polizei auch mit einem speziellen Motorrad, genannt „Provida“, das Polizeihauptkommissarin Sandra Ganser vom Verkehrsdienst in Rurberg vorstellte. Hieb- und stichfeste Videoaufnahmen, die den Delinquenten nach dem Anhalten vorgeführt werden, sind die Basis für die fälligen Anzeigen.

Fand aufmerksame Zuhörer: Polizeihauptkommissarin Sandra Ganser erläuterte das Tempoüberwachungsmotorrad Provida. Foto: Berthold Strauch

Eigens aus Köln war Hubert Wawer angereist. Seit 30 Jahren ist der 60-Jährige auf dem Motorrad unterwegs, fährt jährlich rund 15.000 Kilometer. Es sei angenehm, „die Polizei mal von einer anderen Seite kennenzulernen“, sagt der Berufskraftfahrer, der in der Domstadt Apotheken beliefert. Er fährt derzeit eine Yamaha Tracer, 115 PS, bis zu 230 Kilometer pro Stunde schnell – bislang aber noch nie ausgefahren, wie Wawer beteuert. Er genieße deren „bequemen Sitz“, lobt er. „Ich habe die Fahrt genossen.“

Malte Fox demonstriert, wie es geht: Die Demonstration der Ersten Hilfe fand viel Aufmerksamkeit. Foto: Berthold Strauch

„Eine tolle Sache!“, schwärmt auch der Aachener Lothar Rohrberg von der Poli-Tour. Er hat vier Maschinen in der Garage, wegen des Regens habe er sich für die schwächste entschieden, so der 66-jährige Experte für IT-Consulting, der seit einem halben Jahrhundert auf zwei Rädern unterwegs ist. Die britische Royal Enfield hat „nur“ 20 PS, während sein stärkstes Exemplar, eine Suzuki 57, 114 PS auf die Straße bringt.

„Mit Leidenschaft“ sei er fast täglich dermaßen motorisiert unterwegs. Aus Neugier sei er am Samstag dabei, freue sich, als Lebenserfahrener auch Wissen weitergeben zu können. „Man braucht einen siebten Sinn, um gefährlichen Situationen aus dem Weg zu gehen, bevor sie entstehen“, sagt Rohrberg.

Mit Begeisterung: Der Aachener Lothar Rohrberg wählte das schwächste seiner vier Motorräder aus. Foto: Berthold Strauch

Tödlicher Unfall

Wenn‘s schiefgeht, demonstrierte Malte Fox von den Maltesern bei einer praktischen Übung, wie Erste Hilfe für Motorradfahrer zu leisten ist. Oberstes Gebot: den Helm abnehmen, vorsichtig. Er wolle zudem „die Angst nehmen“, verunglückten Fahrern zu helfen. „Wir sind handlungspflichtig“, mahnte Fox.

Mit einem Krad der Motorradeinheit der Johanniter bei der Poli-Tour: Wolfgang Ranfft. Foto: Berthold Strauch

Im Zweifaller Solchbachtal stellte Polizeihauptkommissar Heiner Bongers von der Abteilung Verkehrsunfallprävention und Opferschutz, unterstützt von Polizeioberkommissarin Valeria Vasilcin, bei teils strömendem Regen einen Unfall vor, der vor fast sechs Jahren in der Nähe einen Motorradfahrer das Leben kostete. In einer Vierergruppe unterwegs rutschte der dritte Fahrer in einer Kurve wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn. Während er äußerlich unverletzt schien, war er aufgrund seiner inneren Verletzungen im Krankenhaus nicht mehr zu retten. Ihm war – ausgerechnet – das Schild „Willkommen in Stolberg“ zum Verhängnis geworden, gegen das er geschleudert war.

„Im Grenzbereich zu fahren, ist sicher ein tolles Gefühl.“ Aber man sollte so fahren, dass man es „sich selbst und gegenüber anderen verantworten kann“, so Bongers – wissend, dass ein Unfall auch im familiären Umfeld zu Traumatisierungen führen könne. Polizeihauptkommissarin (PHK) Diana Jordan, Leiterin dieser Abteilung, und PHK Jürgen Steffens waren besonders intensiv in die Vorbereitungen der Poli-Tour eingebunden. Mit dabei auf zwei Rädern waren auch Einsatzkräfte der Johanniter, wie Wolfgang Ranfft, und der Feuerwehr.