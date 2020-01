Kostenpflichtiger Inhalt: Klimawandel vor der Haustür : In der Eifel künftig nur noch Winterwetter wie in Aachen?

Hier müsste zu dieser Jahreszeit eigentlich Schnee liegen: Tautropfen auf einer Wiese bei Kalterherberg – auf über 500 Metern Höhe vor einigen Jahren noch ein klassisches Schneegebiet im Januar und Februar. . Foto: Marco Rose

Kalterherberg DWD-Wetterexperten warnen: Der Winter ist zu warm und zu nass. So wird der Klimawandel auch in der Eifel dramatische Folgen haben. An der Wetterstation in Kalterherberg ist das schon jetzt belegbar.