Freundeskreis-Forum am Donnerstag : Wetter, Klima, Stormchasing – ein Gespräch mit Andy Holz

Exklusiv Nordeifel/Düren/Aachen Lernen Sie Andy Holz, den Betreiber von huertgenwaldwetter.de und Autor unseres Eifel-Wetters kennen! Seit 25 Jahren betreibt er seine Wetterstation und sagt das Wetter sehr zuverlässig vorher.

Andy Holz betreibt seit 25 Jahren seine Wetterstation in der Eifel und ist Betreiber der Wetter-Plattform huertgenwaldwetter.de. Wie erfasst er seine Wetterdaten und wie kommt er am Ende zu seinen sehr zuverlässigen Wetterprognosen für den Raum Aachen-Düren und die Eifel? Lernen Sie Andy Holz im digitalen Freundeskreis-Forum unserer Zeitung kennen, am kommenden Donnerstag, 6. Juli ab 18 Uhr, in einem Gespräch mit unseren Moderatoren Anna Contzen und Peter Engels.

Was fasziniert Andy Holz an den Themen Wetter, Klima und Stormchasing, also Unwettern und Stürmen im wahrsten Sinne des Wortes nachzujagen? Das macht er nicht nur hier bei uns in der Region, sondern reist dazu auch sehr weit, etwa in die USA. Was hat er dort erlebt, gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Wetterfröschen und an Klima und Wetterphänomenen interessierten Freunden aus der Region? Sind sie auch mal in gefährliche Situationen geraten?