Klimageograf sieht Gefahren : Weser entscheidend für Hochwasser in der Vicht

Hier wird hinter südwestlich von Fringshaus die Weser „geteilt“. Im linken Betonbett fließt der Bach der Talsperre bei Eupen zu. Das Wehr rechts versperrt das originale Bett in Richtung Roetgen, das bis Charliersmühle umfangreich Quellwasser und Zuflüsse aufnimmt. Foto: Bernd Vogel

Roetgen Was aus Sicht der Wallonie und des Wasserverbandes nur „ein sehr geringer Anteil der Weser“ ist, ist aus Sicht von Bernd Vogel ein entscheidender Anteil für den Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Vicht.

Aufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage wurde letzten Samstag für mehrere Wasserläufe in der Wallonie die Vorwarnstufe für Hochwasser erreicht. Dies betrifft nach einem Bericht des „Grenzechos“ unter Bezug auf die Nachrichtenagentur Belga die Weser und die Amel mit ihren Nebenflüssen sowie mit Verzögerung die Our.

Kritisch wurde es über das Wochenende zwar nicht, aber noch Anfang dieser Woche plätschert die Weser mit reichlich Wasser durch den Hertogenwald. Die Eupener Talsperren von Weser und Gileppe präsentieren sich sichtbar gefüllt, haben aber noch Rückhaltevolumen. Als Konsequenz aus der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 haben die belgischen Behörden den Rückstauraum in den beiden Talsperren, die 25 bzw. 26.5 Millionen Kubikmeter fassen, verdoppelt, von 2,8 auf 6 Millionen Kubikmeter und dabei gleichzeitig die Trinkwasserversorgung in zwei aufeinanderfolgenden Dürrejahren sichergestellt, wie die wallonische Regierung betont.

Nach dem starken Regen vergangener Woche ist die Wesertalsperre vor Eupen gut gefüllt, bietet aber noch weiteres Rückhaltevolumen. Foto: Jürgen Lange

Weitergehende Eingriffe in die Wasserführung der Weser lehnen Wallonie und Wasserverband Eifel-Rur (WVER) unter Verweis auf den deutsch-belgischen Staatsvertrag von 1956 aber ab. In ihm wird unter anderem geregelt, dass die in der Höhe von Konzen im Venn entspringende Weser südwestlich von Fringshaus in einem 2,5 Kilometer langen Graben an Deutschland vorbeigeleitet und über den Steinbach direkt der Wesertalsperre zugeführt wird. Das geschah, damit die Weser ihren Speicher in Trinkwasserqualität erreicht und so nicht durch Sickerwässer aus Roetgener Abortgruben verunreinigt werden kann.

„Der zitierte Staatsvertrag ist nur die halbe Wahrheit“, ärgert sich Bernd Vogel. Der 67-Jährige hat ein Studium der Geografie mit dem Schwerpunkt Klimageografie in Aachen absolviert, zuletzt bis zu seiner Pensionierung unter anderem Kfz-Technik am Berufskolleg Simmerath unterrichtet und beschäftigt sich als Ratsherr bereits seit Jahren mit der vielschichtigen Wasserproblematik in Roetgen. Was mit verschollenen Drainagen, verstopften Gräben, überlaufenden Staukanälen und massenhaft auftretendem Oberflächenwasser begann, hat sich spätestens seit dem Starkregenjahr 2021 zu intensiver Betrachtung der Gewässerprosperität entwickelt.

Wenig romantisch ist das im Staatsvertrag von 1956 festgelegte Betonbett der Weserumleitung auf belgischem Staatsgebiet – und in seiner Ausgestaltung fern der seit 2000 in Europa geltenden Wasserrahmenrichtlinie, die den ökologischen Zustand von Gewässern in den Mittelpunkt stellt. Foto: Bernd Vogel

Vogel erweist sich in Ratsgremien als konsequenter Kritiker der Entwässerungsplanung nach bisherigen Standards, weil sie zu gering dimensioniert seien, der wachsenden Starkregengefahr zu begegnen. Und so reicht Vogel auch nicht der Verweis auf Artikel 7 des Staatsvertrages von 1956, sondern der Roetgener greift die Anhänge dazu auf, die Details regeln. Beispielsweise Absatz 2a aus Anhang 2 über die Grundzüge regelt die Ableitung des „Weserbaches noch vor Eintritt in deutsches Hoheitsgebiet mit Einleitung der Zuflüsse in den Steinbach. Für diese Ableitung wird ein Abfluss von 4 m3/km2/sek zugrunde gelegt.“ Aus Sicht von Vogel bezieht sich die Menge auf den erwünschten Zufluss von Trinkwasser in die Talsperre, berücksichtige aber nicht das Wasservorkommen aus dem gesamten Einzugsbereich vor der rund 170 Zentimeter breiten Umleitung in Form eines Betontrichters.

Vergleichbares gelte dem Weserstollen ab Mühlenstraße, der nach Anhang 2, Absatz 2e ebenfalls auf einen Durchfluss von 4 m3/km2/sek für das „übrig bleibende“ Wasser der Weser dimensioniert ist, ohne alle tatsächlichen Zuflüsse zu berücksichtigen. Aus einer Karte im Anhang anno 1956 addiert Vogel das Wasseraufkommen im Einzugsbereich des Wesergrabens bereits damals auf mehr als 7 m3/km2/sek und damit zu der Konsequenz, dass „diese Weserumleitung das Wasser nicht hat halten können“.

Die These deckt sich mit den Beobachtungen aus dem Juli 2021 bei nachlassendem Hochwasser entlang von Weser und ihrer unterschiedlichen Arme. Weder Weserumleitung noch Weserstollen hätten die tatsächlichen Wassermengen bewältigen können, was entsprechende Schäden an den Uferbereichen dokumentieren würden. Selbst der Weserstollen mit einem Durchmesser von 2,40 Meter habe für den Abfluss nicht ausgereicht.

Nach Vogels Berechnungen trage das Einzugsgebiet der Weser mit rund 20 Kubikmeter/sek zum Spitzenpeak eines Hochwassers im Vichtbach bei, den der WVER mit 91 Kubikmeter angebe. Der Ausbau des Hochwasserschutzes richte sich aber nach einem 100-jährlichen Ereignis, das bei 70 Kubikmeter/sek liege. Vogels These: Das Wasser der Weser verschärft die Hochwassersituation im Verlauf der Vicht dramatisch.

Gut gefüllt, aber weit entfernt von einem kritischen Zustand präsentiert sich die Weser zu Wochenbeginn unterhalb von Membach. Foto: Jürgen Lange

„Es besteht dringender Handlungsbedarf“, konstatiert Vogel, „aber keiner traut sich daran“. Problematisch für eine konkrete Aufarbeitung der Situation sei, dass es bis dato keinerlei Messungen gebe, die belastbare Daten liefern könnte. Zudem appelliert der Roetgener an die Betreiber der Dreilägerbachtalsperre, „das Stauziel um drei Meter zu senken, um zumindest einen kleinen Puffer zu erzielen.“

Noch vor der Roetgener Kläranlage wird der Weserstollen dem Grölisbach zugeführt. Die hydraulische Kapazität des Klärwerks hält Bernd Vogel für längst ausgereizt. Foto: Jürgen Lange

Derweil soll in Belgien laut Berichten des „BRF“ eine Studie der Universität Lüttich untersuchen, ob der Bau von zwei Tunneln mit einem Durchmesser von jeweils 240 Zentimeter in Pepinster künftig bei Hochwasser ausreichenden Schutz bieten könnte. Die beiden Bauwerke sollen dort das kritische Zusammentreffen der Wesser und der Hoëgne verhindern. Ihr Wasser soll umgeleitet werden und so einen Zusammenfluss in der bestehenden Wucht vermeiden. Die Studie soll umfassend sein und sich auf die gesamte Weser sowie Hoëgne beziehen, so der „BRF“ weiter.