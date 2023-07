Besuch in den Gärten : Wenn wilde Tiere den Menschen auf den Pelz rücken

Wenn sie dort Nahrung finden, scheuen Füchse die Nähe zu Menschen nicht. Foto: dpa/Stephanie Pilick

Nordeifel Füchse streifen durch Gärten, Mufflons wandern durch Wohngebiete und Waschbären durchforsten Mülltonnen. Ist es normal, wenn sich wilde Tiere in der Eifel in der Nähe des Menschen aufhalten? Ist das einfach nur niedlich, oder vielleicht doch ein Problem?

Mitten in Höfen streift seit einigen Wochen auch am helllichten Tag ein Wildtier durch die Gärten, das die übliche Scheu vermissen lässt. Seitdem ist das Tier Gesprächsthema in der Nachbarschaft. Zunächst gelang es den Anwohnern aber nicht, es eindeutig zu identifizieren. „Wir hatten sogar schon einen Goldschakal in Erwägung gezogen“, sagt Franz Jansen.

Nachdem er das Tier in seinem Garten fotografiert und die Aufnahmen dem Monschauer Forstleiter sowie dem örtlichen Jagdaufseher vorgelegt hatte, erkannten diese darauf einen Fuchs mit starkem Räudebefall. Dabei handelt es sich um eine parasitäre Hauterkrankung, die durch Milben hervorgerufen wird, und die oft zum Tod des betroffenen Tieres führt. Auch Haustiere können sich anstecken. Für Menschen ist die Gefahr eher gering. „Es bleibt aber ein schlechtes Gefühl“, sagt Jansen.

Der kranke Fuchs wurde in Höfen schon häufiger gesichtet. Foto: Franz Jansen

Franz Jansen und einige Anwohner würden den kranken Fuchs gerne wieder loswerden. Doch das gestaltet sich schwierig. „Helfen konnte uns bislang keiner, die städteregionale Jagdbehörde verweist wie der städtische Förster an die Jagdausübungsberechtigten, sprich Jäger, die sich aber bislang auch nicht kümmern“, sagt Jansen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Jagd in sogenannten befriedeten Gebieten wie der Wohnbebauung nicht möglich ist. „Man kann da nicht einfach rumschießen“, sagt Forstleiter Klaus-Jürgen Schmitz, der auch Jäger ist. Er vermutet, dass es sich um einen Jungfuchs handelt, der im vergangenen Jahr geboren wurde und „nicht gut durch den Winter gekommen ist“.

„Das Fuchsproblem ist in der Eifel nicht neu. Vor einigen Jahren trieben sich auch in Paustenbach räudige Füchse in den Gärten herum“, sagt der Jagdberater der Städteregion, Karl-Heinz Kuckelkorn aus Lammersdorf. Dies sei dann durch eine gemeinsame Aktion der Revierpächter zumindest vorübergehend gelöst worden, und man habe die Füchse erfolgreich bejagt. „Aber das sieht nicht jeder gern. Viele sind der Meinung, dass die Natur das selbst regele. Aber die kranken Tiere quälen sich, und zu den Hauptaufgaben der Jäger gehört es, kranke Tiere von ihrem Leiden zu erlösen“, erklärt Kuckelkorn. Das sei eine dauerhafte Aufgabe für die Jäger, viele Krankheiten wie die Fuchsräude würden immer wieder auftreten.

Auch in Huppenbroich streift aktuell ein offenbar räudiger Fuchs um die Häuser und zeigt dabei wenig Scheu. Eine Erklärung dafür, warum das so ist, bietet das Aktionsbündnis Fuchs, das sich mit seiner Kampagne gegen die Fuchsjagd wendet, auf seiner Internetseite an: Gerade in Siedlungsnähe seien Füchse bisweilen wesentlich weniger scheu als in freier Natur, weil sie an die menschliche Gegenwart gewöhnt seien. Manche Füchse würden sich auch bis auf wenige Meter an Menschen herantrauen. „Grund dafür ist, dass Füchse als hochentwickelte, intelligente Tiere sehr neugierig sind. Füchse im Siedlungsraum wurden vereinzelt dabei beobachtet, Hunde zum Spiel aufzufordern, Jogger und Radfahrer regelmäßig einige hundert Meter zu begleiten und Spaziergängern ein Stück weit zu folgen“, ist dort zu lesen.

Es kommt vor, dass Füchse Spaziergängern ein Stück weit folgen. So wie hier im Brackvenn bei Mützenich. Foto: Andreas Gabbert

Dabei seien die Unterschiede zwischen Individuen erheblich. „Während einige Füchse zutraulich sind, bleiben andere selbst dann sehr scheu, wenn sie in Menschennähe aufgewachsen sind“, heißt es weiter. Außerdem variiere das Verhalten von Füchsen im Jahreslauf stark: „In der Paarungszeit (Mitte Dezember bis Februar) sind Füchse häufig auch am Tag zu beobachten und zeigen oft auch geringere Menschenscheu. Während der Jungenaufzucht (März bis Juli) begeben sich Fuchseltern auf Nahrungssuche eher in die Nähe menschlicher Siedlungen als sonst, weil es dort leicht erreichbare Nahrung gibt.“

Das Nahrungsangebot in der Nähe von Menschen lockt neben Füchsen auch einige andere Tiere an, zum Beispiel Waschbären, die die Mülltonnen durchsuchen und Vogelhäuser auseinandernehmen. Deshalb sind die Ratschläge immer die gleichen, egal wen man fragt – ob die Jagdaufsicht, den Forstleiter oder den Jagdbeauftragten der Städteregion. Demnach sollten keine Essensreste auf dem Kompost landen, Müllbehälter fest verschlossen werden und kein Futter rausgestellt werden, etwa für Katzen. Doch auch diese Maßnahmen bringen nicht viel, wenn der Nachbar sich nicht ebenso an die Empfehlungen hält. „Solche Sachen sind im wahrsten Sinne ein gefundenes Fressen für die Tiere“, sagt Karl-Heinz Kuckelkorn.

Waschbären sehen niedlich aus, können aber auch viel Chaos anrichten. Foto: dpa/Britta Pedersen

Er berichtet von Rehen, die vor einiger Zeit regelmäßig auf dem Friedhof in Simmerath beobachtet wurden, von Hirschen, die in Einruhr in den Gärten lagen und von den Mufflons, die in Lammersdorf im Wohngebiet anzutreffen sind. Auch dieses Verhalten habe mehrere Hintergründe, meint der Jagdberater der Städteregion. „Die Tiere merken, wo sie Schutz finden“, sagt er. Dort würden sie weder von Menschen noch von anderen Tieren wie dem Wolf gejagt. Außerdem werde ihr Lebensraum durch die Erschließung neuer Baugebiete, den Straßenbau und den Bau von Windrädern im Wald immer kleiner, und somit werde der Druck größer. „Es gilt, viele Faktoren zu berücksichtigen. Wenn man das tut, erschließt sich oft, warum sich die Tiere so verhalten wie sie es tun“, erklärt Kuckelkorn.

In Lammersdorf sind die Mufflons längst bekannt. Die Wildschafe haben die Scheu vor dem Menschen abgelegt. Foto: Wilfried Linzenich

Eines ist für ihn klar: „Wir werden damit leben müssen, dass wilde Tiere zunehmend die Nähe zu Menschen suchen. Das wird bei uns in der Eifel ein Bestandteil des täglichen Lebens sein. Wer das nicht möchte, muss seinen Garten entsprechend absichern“, sagt er. Das ist auch für Franz Jansen klar. „Wir sind ja nicht weltfremd. Was uns stört ist, dass es sich in diesem Fall um einen kranken Fuchs handelt. Deshalb besteht aus unserer Sicht Handlungsbedarf.“