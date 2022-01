Militär sucht Dialog : Weniger Lärm durch Schießübungen?

Die genauen Übungszeiten werden durch amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Bütgenbach, im Internet und auch an der Nationalstraße von Wahlerscheid nach Rocherath stets publik gemacht. Dennoch sorgt vor allem die weithin zu hörende Geräuschkulisse der militärischen Übungen immer wieder für Irritationen. Foto: Heiner Schepp

Nordeifel Das belgische Militär kündigt an, die Zahl der Schießübungen auf dem Truppenübungsplatz in Elsenborn in diesem Jahr einzuschränken.