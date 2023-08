Neues Kindergartenjahr : Weiter zu wenig Personal in den Eifel-Kitas

Die Personalsituation in den Kindertageseinrichtungen in der Eifel bleibt auch zu Beginn des neuen Kindergartenjahres flächendeckend angespannt. Foto: H. Schepp

Nordeifel Mit genau 994 Kindern und rund 236 Beschäftigten sind die 14 städteregionalen Kitas in der Eifel am 1. August ins neue Kindergartenjahr gestartet. Die alten Probleme aber sind auch die neuen.

Die Personalsituation in den Kindertageseinrichtungen in der Eifel bleibt auch zu Beginn des neuen Kindergartenjahres flächendeckend angespannt. Dies sagte Städteregionssprecher Detlef Funken diese Woche auf eine Anfrage unserer Zeitung. Anlass für die Anfrage war die Entwicklung in der städteregionalen Lammersdorfer Kita Mandala, wo Elternvertreterinnen im Frühjahr erhebliche Missstände öffentlich gemacht hatten.

KiTa Mandala verkleinert

„Wir können nicht mehr!“, hatten Esther Achenbach und einige andere Eltern angesichts wiederholter Schließungen und Verkürzungen der Betreuungszeit der zweigruppigen Einrichtung im Frühjahr öffentlich um Hilfe gerufen und sich sogar auf den Weg zum städteregionalen Amt für Kinder, Jugend und Familie gemacht, um das persönliche Gespräch zu suchen. Doch auch fünf Tage nach dem Besuch in Aachen und unserem Artikel war die Kita am Johannesweg in Lammersdorf immer noch geschlossen – aufgrund von Personalmangel und nicht etwa wegen der Streiks im Öffentlichen Dienst.

Auch die Vorsitzende des Elternbeirats der Kita Mandala sowie Vorsitzende des Fördervereins des Kita-Verbunds Kalltal, Susanne Riege, hatte sich seinerzeit bitter beklagt und eine Reihe von Missständen aufgezählt. Ebenso wie andere Eltern hatte sie vor allem den Wegfall der Betreuungszeit über 45 Stunden nicht akzeptiert. Für die betroffenen, voll berufstätigen Eltern sei die Vollzeitbetreuung ein elementar wichtiges Thema. Deshalb haben einige Eltern sogar gegen das Vorgehen des Trägers geklagt. Das Verfahren läuft noch, wie Susanne Riege diese Woche berichtete. Zwar hat sie nun kein Kind mehr in der Einrichtung, ist aber bis zur Neuwahl noch in ihren Ämtern.

Ebenso wie bei Esther Achenbach, deren Kinder vorzeitig in eine andere Einrichtung wechselten (“Meine Kinder blühen da förmlich auf“) sitzen Schmerz und Enttäuschung über die letzten zwei Jahre auch bei ihr tief, sehr tief. „Es war mal eine wirklich tolle Kita“, sagen die beiden Mütter über Mandala und kämpfen mit den Tränen. Doch was danach ihren Kindern und damit auch den Familien widerfahren sei, könne man kaum mit Worten ausdrücken.

Die kleine Kita Mandala am Johannesweg in Lammersdorf wurde im Zuge der Fluktuation im Sommer von zwei Gruppen auf eine Gruppe reduziert. Auch wird jetzt offiziell nur noch maximal eine Betreuung für 35 Stunden pro Woche angeboten. Foto: H. Schepp

Das habe hauptsächlich mit dem Personalmangel zu tun, stellten Riege und Achenbach schon im Frühjahr klar. Als Grundproblem für diesen Mangel hatten die Eltern aber einen „katastrophalen Umgang“ mit dem Personal vor Ort in den Kitas ausgemacht. So sei die Leiterin der Kita Mandala im vergangenen Jahr förmlich in den Burnout getrieben worden, weil man ihr dringend nötige personelle Hilfe versagt habe. Eine wöchentliche Betreuungszeit von 45 Stunden sei mit dem vorhandenen Personal schon damals absehbar unmöglich gewesen. Davor habe die Leiterin schon früh gewarnt. Die ständige Überforderung mache das Personal auf Dauer krank, hieß es.

„Fluktuation genutzt“

Trotz der misslichen Situation läuft der Betrieb der Kita am Johannesweg jedoch weiter – wenn auch in deutlich reduzierter Form. Dies hatte das Jugendamt bereits vor einigen Monaten angekündigt. „Wir haben die Fluktuation zum Wechsel des Kindergartenjahres genutzt und die Belegung der Kita Lammersdorf an unsere personellen Möglichkeiten angepasst“, teilte Detlef Funken diese Woche mit. Die Öffnungszeiten seien nach Gesprächen mit Eltern auf 35 Stunden pro Woche (also sieben Stunden täglich) reduziert worden. „Das war deshalb kein Problem, weil es in Lammersdorf auch noch ein katholisches Familienzentrum gibt, das längere Betreuungsbedarfe erfüllt. Einige Familien konnten zudem in andere Kitas vermittelt werden“, so der Städteregionssprecher.

Nach den Sommerferien ist die Kita Mandala mit einer auf 20 Kinder reduzierten Belegung – bei 35 Plätzen – gestartet. Nach Informationen der Elternratsvorsitzenden gab es zwölf Neuanmeldungen, acht Kinder sind noch aus dem Vorjahr da. „Damit sollte es aus heutiger Sicht machbar sein, die Kita zuverlässig und mit guter pädagogischer Qualität zu betreiben“, erklärt Funken. Doch auch da haben Esther Achenbach und Susanne Riege ihre Zweifel. Aus Gesprächen mit den Familien, die noch Kinder in der Einrichtung haben, wissen sie, dass es dort noch immer nicht rund läuft. „Eigentlich sollte uns das nichts mehr angehen, aber wir haben aufgrund der Ereignisse und Vorfälle mit unseren eigenen Kindern ein berechtigtes Interesse zu erfahren, was da passiert“, sagt Susanne Riege und wünscht sich eine lückenlose Aufklärung, notfalls auch auf dem Rechtsweg.

Auch der Hinweis seitens des Jugendamtes, dass „eine Nachbesetzung der Leitungsstelle zum Oktober 2023 erfolgen“ werde, verwundert die Mütter. „Soweit uns bekannt ist, ist die bisherige Leitung zwar krank, aber nicht ausgeschieden“, stellen sie fest. Die Städteregion Aachen dagegen hofft auf eine Nachbesetzung: „Damit wird dann wieder eine dauerhaft verantwortliche Person vor Ort sein und die Kontinuität sicherstellen“, heißt es in der Antwort auf unsere Anfrage.

„Kitas individuell sehen“

Insgesamt bleibe jedoch die Personalsituation in den Eifeler KiTa nach wie vor angespannt. „Und zwar flächendeckend, sodass eine einrichtungsübergreifende Aushilfe kaum möglich ist. Jede KiTa muss auch künftig individuell betrachtet werden“, sagt Detlef Funken.

Immerhin: Zum 1. August haben in den 14 Einrichtungen der drei Eifelkommunen sechs Erzieherinnen im Anerkennungsjahr und 13 Erzieherinnen in praxisintegrierter Ausbildung sowie eine Heilerziehungspflegerin angefangen, jedoch keine Kinderpflegerin. Zusammen mit zehn Auszubildenden in Baesweiler, wo die Städteregion ebenfalls als Trägerin von Kindertageseinrichtungen fungiert, sind damit zunächst einmal alle 30 Ausbildungsplätze bei der Städteregion belegt worden.

Indes ist am Standort Simmerath des Berufskollegs Stolberg/Simmerath zum Schuljahr 2023/24 eine Klasse für die klassische, vollzeitschulische Erzieherausbildung gestartet. „Eine weitere geplante Klasse für die praxisintegrierte Form (PiA) ist mangels ausreichender Bewerberzahlen für Simmerath leider nicht zustande gekommen“, bedauert Funken. Die Bewerberinnen absolvieren ihre Ausbildung nun am Standort Stolberg.