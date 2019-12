Kostenpflichtiger Inhalt: In der Eifelklinik : Wenn man das Fest im Krankenhaus verbringt

Besuch bei einer Patientin: Den Engelchen Lea Blumenthal und Fabienne und Lisanne Fleck folgen Ärzte, der Pastor und die Pflegedienstleitung. Foto: Anneliese Lauscher

Simmerath Manche Menschen müssen Weihnachten im Krankenhaus verbringen – und manche wollen es sogar! In der Eifelklinik St. Brigida in Simmerath erfahren die Patienten gerade in diesen Tagen eine herzliche, den Menschen zugewandte Aufmerksamkeit.