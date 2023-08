Modellprojekt : Wasserversorgung soll krisensicher werden

RWTH kooperiert mit Indien : Wie sicher ist die Wasserversorgung in Zukunft? Jeder Deutsche verbraucht heute knapp über 120 Liter Wasser am Tag. An der RWTH Aachen wird erforscht, wie das Problem der Wasserknappheit in asiatischen Megastädten gelöst werden kann, und wie sich der Klimawandel und das Konsumverhalten hier auf die Situation dort auswirkt.