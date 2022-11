Kinderzimmer als wilden Müll abgeladen : Warum die Tätersuche so schwierig ist

Dreirad, Kinder-Crocs und rosa Mädchenjacken: Noch immer ist unklar, wer letztes Wochenende seine Kinderzimmerausstattung am ELC in Imgenbroich abgeladen hat. Foto: Elke Bourgeret

Monschau Weiterhin ist unklar, wer zu Wochenbeginn seine Kinderzimmerausstattung am ELC in Imgenbroich entsorgt hat. Die Suche nach Verursachern von wildem Müll gestaltet sich oft kompliziert.

Wer hat am vergangenen Wochenende die fast komplette Ausstattung eines Kinderzimmers, recht ordentlich in mehr als 20 Plastik- und Discounter-Tüten verpackt, am Entsorgungs- und Logistik-Center (ELC) in Imgenbroich abgestellt? Warum hat der oder haben die Verursacher sich nicht der kostenlosen oder vergleichsweise günstigen Entsorgungsmöglichkeiten bedient? Warum wurden zumindest gut erhaltenes Spielzeug, Kinderkleidung und Kinderzimmerausstattung nicht einer Wiederverwertung via Börse, ebay oder Social-Media-Gruppen zugeführt?

Auf diese Fragen hatte Oliver Krings, der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Monschau, auch Tage nach dem Auffliegen der groben Ordnungswidrigkeit noch keine Antworten. „Das sind aber genau die Fragen, die wir uns bei fast jeder unrechtmäßigen Abfallentsorgung stellen“, sagt Krings. Mit einem niedrigen fünfstelligen Betrag wird die Entsorgung von unrechtmäßig abgelagertem Abfall auch in diesem Jahr in die Gebührenkalkulation der Stadt Monschau einfließen. Die Zeche zahlen alle Gebührenzahler, die einen oder mehrere Müllbehälter angemeldet haben.

„Das ist aber leider ein Phänomen, das wir an jedem Containerstandort beobachten. Die Leute denken wahrscheinlich: Hier wird Abfall gesammelt, dann kann ich meinen ja mit dazu stellen“, versucht der Amtsleiter sich in die Köpfe der Täter hineinzuversetzen. Im Falle des entsorgten Kinderzimmers kann Oliver Krings sich auch vorstellen, dass es eigentlich „normal“ im ELC entsorgt werden sollte, die Besitzer dann aber vor das geschlossene Tor gefahren sind. „Wenn man den ganzen Kram dann nicht wieder mit nach Hause nehmen will, wird er eben einfach vor dem Wertstoffhof abgestellt“, überlegt Krings. Dabei hätte die rechtmäßige Entsorgung lediglich zehn Euro je Kombi-Kofferraumladung gekostet, in diesem Falle also vielleicht 40 oder 50 Euro oder weniger und etwas Verhandlungsgeschick im freundlichen Gespräch mit den Männern vom ELC. Und wenn der Verursacher Bürger der Stadt Monschau ist, stehen ihm sogar zwei kostenfreie Sperrgut-Abfuhren für je drei Kubikmeter Hausrat im Jahr zu.

Aufgrund der Menge des illegal abgestellten Abfalls haben Bauhof- und ELC-Mitarbeiter diesmal etwas genauer in die Tüten geschaut, haben aber „leider keine Hinweise auf den Verursacher gefunden“, berichtet der Mann vom Ordnungsamt. Ohnehin sei es schwierig, selbst beim Auffinden eines Hinweises oder gar Dokuments, den dort genannten Namen auch für die Entsorgung zu belangen: „Da haben wir schon die abenteuerlichsten Ausflüchte erlebt und Märchen gehört, wie der Brief mit dem Namen des Verursachers da wohl reingeraten sein könnte“, erzählt Krings. Außerdem gelte immer zuerst einmal die Unschuldsvermutung.

In den Internet-Kommentaren zu unserem ersten Bericht über die illegale Entsorgung am vergangenen Dienstag wurde angeregt, den Bereich mit Kameras zu überwachen. „An sich eine gute Idee, nur leider aus gesetzlichen Gründen nicht machbar. Eine Videoüberwachung ist nur zur Verhinderung schwerer Straftaten gestattet. Illegale Abfallentsorgung ist aber nur eine Ordnungswidrigkeit“, erklärt Oliver Krings.

Somit bleibt nur der Appell an alle Bürger, in diesen Bereichen mit erhöhter Aufmerksamkeit unterwegs zu sein und Auffälligkeiten sofort der Polizei oder Ordnungsbehörde zu melden. An einer Straße im Gewerbegebiet, die nachts und am Wochenende kaum belebt ist, gestalte sich aber auch das eher schwierig.