Vorzeigekommune : Warum der Kanzler nach Lammersdorf kommt

Historisches

Olaf Scholz ist nach Aussage von Bürgermeister Bernd Goffart und auch nach unseren Recherchen erst der dritte deutsche Bundeskanzler der Nachkriegsgeschichte, der die Eifel besucht, und gar der erste in Simmerath.

Als Erster löste der damalige Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer am 27. Mai 1954 in Konzen und in der gesamten Eifel Begeisterung aus, als er auf der Rückreise von der Karlspreisverleihung in Aachen gemeinsam mit Karl Arnold, Ministerpräsident von NRW, in Konzen Halt machte. Noch heute erinnert ein Straßenname an diesen Besuch in Konzen: die Konrad-Adenauer-Straße, die von der Trierer Straße, Ecke Hohe Straße, zur Kirche führt. Elf Jahre später besuchte Adenauer dann auch Monschau, aber nicht mehr als Bundeskanzler (das war er nur bis 1963), sondern als CDU-Wahlkämpfer.

Ebenfalls mitten im Wahlkampf führte den späteren „Kanzler der Einheit“, Helmut Kohl, der Weg am 29. August 1989 nach Imgenbroich. Der Besuch kam Dank der guten Kontakte von Ehrenbürger und Verlagsgründer Hans-Georg Weiss zustande, und Kohl nahm fotowirksam per Knopfdruck eine neue Druckmaschine in Betrieb.

Im Gegensatz zu Adenauer war der Empfang für Kohl in Monschau aber nicht nur euphorisch, wie ein Plakat zeigte, das dem Besucher entgegen prangte: „Weiss + Kohl = Kappes“, war da zu lesen, was Helmut Kohl aber weglächelte.

Ob am Dienstag auch Olaf Scholz mit solchen Aktionen rechnen muss, ist zumindest in der Eifel nicht absehbar. (hes)