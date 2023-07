Aseag ändert Bezeichnungen : Warum Bushaltestellen in der Eifel nicht mehr „Post“ und „Bahnhof“ heißen

Kirche statt Post mit System: Wo einst die in Kesternich die Bushaltstelle Post hieß, firmiert sie nun als Kirche. Foto: Jürgen Lange

Interaktiv Nordeifel Die Haltestelle Monschau-Bahnhof bekommt einen neuen Namen, weil dort längst kein Bahnhof mehr ist. Auch der Zusatz „Post“ wird an vielen Stellen verschwinden. Wie es mit den Namen weitergeht.

Am 26. Oktober 1977 fuhr die letzte Dampflok der Deutschen Bundesbahn aufs Abstellgleis. Es hat etwas gedauert, bis der deutsche Staat auf diese Entwicklung reagiert hat. Aber zum 1. September 2009 verschwand mit Änderungen der Straßenverkehrs-Ordnung die schmucke Dampflokomotive auch von den Verkehrsschildern. Eine eher gesichtslos wirkende E-Lok mahnt seitdem, dass ein Bahnübergang folgt.

Es ist ein etwas ruhmloses Ende der vielen Nachfolger des Adlers, der 1835 zwischen Nürnberg und Fürth als erster Zug die Ära der Eisenbahn in Deutschland eingeleitet hat. Auf den modernen Zug aufgesprungen ist nun auch die Aseag. Selbstverständlich in Abstimmung mit den jeweiligen Kommunen streicht sie die Bahnhöfe und Poststellen. Zumindest auf den Schildern der Haltestellen. Und auch nur dort, wo keine Post, wo kein Bahnhof mehr zu finden ist.

Auch die Haltestelle Monschau Bahnhof an der Eupener Straße steht namenstechnisch zur Disposition. Foto: Marco Rose

Solche Serviceangebote für die Bevölkerung sind auch oder erst recht in der Eifel immer seltener geworden. Und wo kein Bahnhof, wo keine Post ist, da soll auch keine Haltestelle mehr Post oder Bahnhof heißen. Das könnte die Fahrgäste irritieren.

Man stelle sich vor, der Kunde kommt eigens mit dem Bus an, nur um etwa in Paustenbach oder Bickerath einen Brief oder ein Paket aufgeben zu wollen, um dann feststellen zu müssen, dass gar kein Postamt mehr da ist. Noch schlimmer, wenn man eigens den Bus nimmt, um den Zug zu erreichen, und der Bahnhof ist nicht mehr da. Dann hilft es auch nicht, wenn der einstige Bahnhof eine Fahrradstation ist, wie am Monschauer Bahnhof, der eigentlich mehr Mützenich zu Füßen liegt.

Oder der verschwundene Bahnhof, der anders als viele der übrig gebliebenen Haltestellen an Schienen noch über eine kleine Gastronomie verfügt. Etwa in Roetgen, wo weit und breit kein Bahnhof mehr zu sehen ist, aber die „Kaffeefee“ im alten Stationsgebäude der Nachkriegszeit Kaffee und Kuchen anbietet. Das ist allerdings auf belgischem Hoheitsgebiet. Wenige Schritte weiter in Deutschland führt die Haltestellentafel Wanderstation immerhin noch den Bahnhof in der Unterzeile.

Zwischen den Blättern schimmert das grün oxidierte Dach des Gotteshauses durch. Auch in Strauch wurde aus der Haltestelle Post nun Kirche. Foto: Jürgen Lange

Dieses klare Bekenntnis zu einer in der Bürgerschaft unter dem Titel „Bahnhof“ bekannten Örtlichkeit ist noch nicht in Gefahr. Zumindest nicht, solange die Kreuzung neben Wanderstation und Bahnhof noch immer nicht zum zentralen Verknüpfungspunkt von Schnellbussen und Ortsbussen umgestaltet ist. Am „Tor zur Eifel“ wird auch noch nicht darüber spekuliert, ob nahe dem historischen Postgebäude die Haltestelle Post ihren Namen verliert und demnächst unter Fressnapf oder Norma firmiert. In Roetgen ist die Welt halt noch vergleichsweise heil.

Hinter Fringshaus in Simmerath und Monschau aber längst nicht mehr. Wie die Aseag gegenüber unserer Zeitung bestätigt, soll Monschau seine Haltestelle Bahnhof verlieren. Also die Haltestelle verschwindet nicht komplett, sondern nur der Bahnhof im Namen. Nur weiß man beim Verkehrsunternehmen und im Rathaus noch nicht so recht, wie man sonst den Bushalt fast im Nirgendwo benennen sollte.

Nicht mehr Post, aber auch nicht Kirche, obwohl die direkte neben der Haltstelle liegt, sondern schlicht Paustenbach lautet der neue Name. Foto: Jürgen Lange

Auch in Konzen steht die Haltestelle Bahnhof namentlich zur Disposition. Hier fehlte bislang die Zeit für Überlegungen. Gleiches gilt für Kalterherberg Bahnhof. In der dortigen Grenzlage müssten die belgischen Kollegen der TEC einbezogen werden. Sie sind dort für die Haltestellenbeschilderung zuständig – Europa halt.

Ganz typisch als pulsierende Boomtown in der Eifel geht Simmerath mal wieder voran. Hier sind längst Fakten geschaffen, wo die Nachbarn noch zögerlich sind. In den letzten Tagen haben die Mitarbeiter der Aseag die Beschilderung ausgetauscht. Die kleinen niedlichen Haltestellenanzeiger aus Bahnbuszeiten sind weg. Stolz recken sich die großen Tafeln der Aseag gen Himmel. Angenehmer Nebeneffekt: Auch ohne Adleraugen sind Haltestellen und Buslinien nun auf den ersten Blick zu erkennen.

Keine Post mehr und sonst wohl auch nichts Markantes: Schlicht Bickerath ist die Haltestelle neben dem Bekanntmachungskasten neu getauft. Foto: Jürgen Lange

In enger Abstimmung mit dem Rathaus ist die Aseag zur Taufe geschritten. Aus Bickerath Post ist Bickerath geworden, Paustenbach Post heißt nur noch Paustenbach. Komplizierter wird das in Strauch und Kesternich, wo einst die Post im Schatten des Gotteshauses gelegen haben muss. Denn dort heißt die einstige Poststation jetzt Strauch Kirche und Kesternich Kirche.

Ob das eine nachhaltige Namenswahl ist, wird sich noch herausstellen müssen. Die Zahl der Katholiken wird kleiner, die Gottesdienstbesucher schwinden, und mancherorts sind Kirchen schon längst keine Gotteshäuser mehr. Wie lange wohl werden die Haltestellen in Strauch und Kesternich Kirche heißen können, wann werden auch sie das Schicksal der Post und des Bahnhofs ereilen?