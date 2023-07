Drei Verdachtsfälle : War der Wolf schon wieder da?

Wolfsberater Hermann Carl ist in der Nordeifel erster Ansprechpartner, wenn der Verdacht besteht, dass ein Wolf aktiv gewesen sein könnte. So auch gleich dreimal in dieser Woche. Foto: Andreas Gabbert

Nordeifel Drei nächtliche Attacken auf Eifeler Wiesen gab es allein in dieser Woche. Ein Schafhalter war zum fünften Mal betroffen.

Als Wolfsberater ist Hermann Carl aus Monschau, der in dieser Funktion ehrenamtlich im Bereich der Städteregion Aachen für die Landesforstverwaltung NRW tätig ist, in diesen Tagen viel gefragt und viel unterwegs. In letzter Zeit häuften sich die Attacken auf Weidetiere. Gemeinsam ist den nächtlichen Vorfällen, dass sie möglicherweise auf das Konto eines Wolfes gehen.

Allein zu Beginn dieser Woche wurde Hermann Carl dreimal von Tierhaltern um fachlichen Rat gebeten. Am Montag wurde er von einem Landwirt aus Dedenborn kontaktiert. Auf einer weitläufigen Wiese in Ortsnähe hatte dieser den Kopf eines neugeborenen Kalbes gefunden. Mit ziemlicher Sicherheit handelte es sich um eine Totgeburt. Dass Bissverhalten ließ darauf schließen, dass eventuell ein Wolf den Rest der Beute weggetragen hat.

Totgeburt als leichte Beute

Am Dienstagmorgen nahm Carl ein neugeborenes Fohlen auf einer Wiese bei Paustenbach in Augenschein. Auch hier deutete alles auf eine Totgeburt hin. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass sich die Stute offensichtlich nicht um ihr Neugeborenes kümmerte. Ob ein Wolf oder andere Fleischfresser, wie Dachs, Fuchs oder Marder hier am Werk waren, steht noch nicht fest.

Bei einer Totgeburt hat der Wolf leichtes Spiel, da das Muttertier sich abwendet und keine Gegenwehr zu erwarten ist. Bei einer Lebendgeburt ist das Gegenteil der Fall, sodass Hermann Carl auch alle Pferdebesitzer beruhigen möchte und ihnen versichert, dass sie sich um ihre neugeborenen Fohlen keine unnötigen Sorgen machen müssten.

Sorgen bereitet, vor allem dem betroffenen Landwirt, dagegen der dritte Vorfall in dieser Woche. Am Dienstagnachmittag wurde Hermann Carl von einem Schafhalter darüber informiert, dass auf eine Wiese zwischen Mützenich und Kalterherberg und gerissenes und ein weiteres schwer verletztes Schaf liegen würden. Der Halsbiss bei dem toten Schaf legte auch hier den Verdacht nahe, dass sich ein Wolf trotz eines Herdenschutzzaunes nachts den Tieren genähert hatte. „Das Bissverhalten deutet stark auf einen Wolf hin“, sagt Carl. Ein schwer verletztes zweites Schaf, das ebenfalls einen Kehlbiss aufwies, wurde einem herbeigerufenen Tierarzt getötet. Der Schafhalter zeigte sich bestürzt, dass seine Herde inzwischen das fünfte Mal Opfer eines nächtliches Angriffes geworden ist.

DNA-Untersuchungen stehen aus

In allen drei Fällen entnahm Hermann Carl DNA-Proben, die nun zur weiteren Untersuchung an ein Fachlabor eingereicht werden. Im Herbst dürfte mit den Ergebnissen zu rechnen sein.

Erst vor zwei Wochen hatte der Wolfsberater von zwei getöteten Kälbern auf Wiesen in Mützenich und Imgenbroich berichtet. Auf einer Wiese an der Straße Zur Worbelsheide in Mützenich hatte ein Landwirt ein gerissenes Kalb entdeckt. In der gleichen Nacht gab es noch eine weitere Attacke auf zwei frische geborene Kälber auf einer Wiese im Imgenbroicher Hengstbrüchelchen.