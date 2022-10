Eifel-Tourismus : Wanderweg Oberkail-Himmerod-Schleife eröffnet

Nordeifel Gute Neuigkeiten für Wanderer: Im Naturwanderpark delux gibt es einen neuen Rundwanderweg. Die Oberkail-Himmerod-Schleife wurde nun eröffnet.

Ab Oberkail startet der neue Premiumweg des Naturwanderpark delux, die Oberkail-Himmerod-Schleife. Das Besondere an dem 15,5 Kilometer langen Rundwanderweg ist, dass hiermit ein Lückenschluss zwischen dem Naturwanderpark und dem Eifelsteig erfolgt ist. Eine feierliche Eröffnung des Weges fand am 1. Oktober im Rahmen der „Wanderwoche Südeifel“ statt.

Markanter Punkt am Eifelsteig auf gut halber Strecke war die Abtei Himmerod. Die Wandergruppe kehrte zu einer Rast in die Kloster Gaststätte ein. Pater Stephan ließ es sich nicht nehmen, die Wanderer zu begrüßen. Gut gestärkt ging es auf romantisch schmalen Pfaden in Richtung Eisenschmitt. Nach einem steilen Anstieg folgte bald die Belohnung – die pittoresk gelegene Frohnertkapelle, von der eine herrliche Weitsicht genossen werden kann. Der Ausklang fand bei einem Abendessen im Gemeindehaus in Oberkail statt.