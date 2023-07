Hochwasser : WAG will mehr Ressourcen für Wasser schaffen

Nordeifel Mit Vorwürfen konfrontiert sah sich der Betreiber der Dreilägerbachtalsperre nach der Flutkatastrophe 2021. Er beharrt auf die Priorität der Sicherung des Trinkwassers, und arbeitet dennoch an Ideen für den Hochwasserschutz.

Hochwasser- kontra Trinkwasserschutz

Der Fachbereichsleiter Wassergewinnung und Einzugsgebiete der Enwor bietet einer 30-köpfigen Delegation des Rheinischen Vereins (siehe Box) einen der seltenen Einblicke, die die WAG in ihre Wasseraufbereitung, die Talsperre und in den Staudamm anbietet. Im Fokus der euregionalen Regionalgruppe steht neben der Denkmalpflege der Landschaftsschutz. Da ist man bei einer historischen Talsperre auch schnell bei der aktuellen Problemlage angelangt.

Geradezu konträr zur Lage zwei Jahre zuvor stellt sich in diesem trockenen Hitzesommer die Frage nach der Sicherheit der Trinkwasserversorgung. Am Dreilägerbach scheint sie auf den ersten Blick mit Forderungen zum Hochwasserschutz zu kollidieren. Delsemmé erklärt differenziert, dass im Juli 2021 nicht einfach ein „Stöpsel aus der Badewanne“ gezogen wurde.

Einfach übergelaufen

Nach der Flut mussten die Experten der WAG alle Register ziehen, um eine qualitative Trinkwasserversorgung in der Städteregion sowie Teilen des Kreises Düren und der Niederlande überhaupt aufrechterhalten zu können. Die Sicherung der Qualität des Rohwassers ist auf Verfügung der Bezirksregierung oberste Maxime in Roetgen. So gilt im 100-Meter-Radius der Talsperre die Wasserschutzzone A.

Vergrößerung des Vorbeckens

„Die lassen die Talsperre ab“: Diesen Satz hört man von den Menschen in den Hochwassergebieten immer wieder. Das wird am Dreilägerbach heftig dementiert: Niemand hat die Talsperre aufgemacht.

„Im Prinzip je größer, umso besser“, sagt Dirk Delsemmé zur Haltung der WAG zu einem von mehreren wichtigen Projekten aus dem nach der Katastrophe unter Federführung des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER) erarbeiteten Masterplan: eine Vergrößerung des Vorbeckens, um bei Starkregen mehr Wasser vor der Vicht zurückhalten zu können. In welchem Umfang und in welche Richtung, mit welchen Konsequenzen für die Natur und den Wasserhaushalt eine Vergrößerung erfolgen kann, untersucht derzeit eine Machbarkeitsstudie.

Hasselbach zur Wehebachtalsperre

Reaktivierung des Eicher Stollens

Sie liegen in Eschweiler-Hastenrath (1,0 Mio Kubikmeter pro Jahr mittlere Ergiebigkeit) sowie in Stolberg-Binsfeldhammer, wo aus zwei ehemaligen Bergwerksschächten 2,5 Kubikmeter pro Jahr gefördert werden können. Seit 20 Jahren sind der Kopp- und zwei Nebenbrunnen aufgrund der Schwermetallbelastung für eine Wasserentnahme gesperrt.

Die nach dem Intze-Prinzip Anfang des 20. Jahrhunderts erbaute Dreilägerbachtalsperre, wobei innen eine Keilaufschüttung den Damm aus Stopfbeton schützt, wurde bereits 1991/92 saniert. Am inneren Fuß wurde eine neue Herdmauer gegossen und am alten Damm eine neue Betonmauer verankert. Das Bauwerk ist in einer der durch Erbeben am meisten gefährdeten Regionen Deutschlands auch auf eine andere denkbare Katastrophe ausgelegt: Laut Statik soll die Talsperre Erdbeben bis zur Stärke 8 überstehen können.