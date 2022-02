Dauerregen : Wachsende Angst trotz sinkender Pegel

Auch in Monschau schwollen der Laufenbach und die Rur, die am Roten Haus zusammentreffen, im Laufe des Sonntags zu einer tosenden braunen Brühe an, versetzten die Feuerwehr jedoch nicht in Alarmbereitschaft. Die Altstadt ist solche Szenarien mittlerweile gewohnt. Foto: Heiner Schepp