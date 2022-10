Besuch am Gymnasium : Viertklässler lernen Geheimschrift und Zaubertricks

Monschau 125 Viertklässler besuchen am Pfiffikustag das St.-Michael-Gymnasium und bekommen einen Einblick in die Welt der weiterführenden Schule.

Am Donnerstag war es wieder so weit: Das St.-Michael-Gymnasium in Monschau empfing Viertklässler der umliegenden Grundschulen. 125 waren es diesmal an der Zahl. Von 15 bis 17.30 Uhr erkundeten die Grundschüler die Naturwissenschaften und konnten die verschiedensten Dinge selbst ausprobieren. So gab es in Informatik die Möglichkeit, selbst eine „Skytale“, einen Stock mit geheimen Botschaften, zu basteln. Eine Skytale ist das älteste bekannte Verschlüsselungsverfahren, das schon vor mehr als 2500 Jahren bei den Spartanern entwickelt wurde.