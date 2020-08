Auf der Hahner Straße : Vier Menschen bei Unfall schwer verletzt

Lammersdorf/Mulartshütte Bei einem Verkehrsunfall auf der Hahner Straße zwischen Lammersdorf und Mulartshütte sind vier Menschen schwer verletzt worden. Zeitweise bestand Lebensgefahr. Die Polizei sperrte die Straße.

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der schwere Verkehrsunfall am Montag gegen 13 Uhr. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam es im Begegnungsverkehr zu dem Unfall, bei dem vier Menschen schwerst verletzt wurden. Es bestand zeitweise für mehrere Insassen der beteiligten Fahrzeuge Lebensgefahr. In einem Auto befanden sich drei (zwei Erwachsene und ein Kind), in dem entgegenkommenden Wagen eine Person. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.