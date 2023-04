Schwere Vorwürfe : Veterinäramt nimmt Landwirt 140 Tiere weg

Inzwischen wurde eine Klage im Eilverfahren zur Rückgabe der Tiere angekündigt (Symbolbild). Foto: Andreas Gabbert

Konzen Die Unterstützung der Polizei benötigte das Veterinäramt, als es jetzt auf einem Bauernhof in der Nordeifel anrückte, um 140 Tiere in Sicherheit zu bringen. Bei dem Großeinsatz wurden auch drei tote Kälber gefunden.

Die Vorwürfe wiegen schwer, die Liste der Mängel ist lang. Deshalb hat das Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen der Städteregion die Notbremse gezogen und zum äußersten Mittel gegriffen, indem es einem Landwirt aus Konzen-Hoscheit die Tiere weggenommen hat. Dazu rückten am Donnerstag sechs Mitarbeiter des Veterinäramtes mit Transportteams und vier Lkw auf dem Bauernhof an.

Der Landwirt steht schon lange im Fokus der Behörden, mehrfach musste er sich schon vor Gericht verantworten. Seit 2016 sei der landwirtschaftliche Betrieb wegen „schwerwiegender Mängel“ immer wieder negativ aufgefallen, erklärt die Städteregion auf Anfrage. „Insgesamt haben wir drei Strafverfahren, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und eine Ordnungsverfügung auf den Weg gebracht. Letztendlich haben wir den Verwaltungsweg vollumfänglich ausgeschöpft“, sagt Pressesprecher Detlef Funken.

Die Haltung der Tiere habe sich allerdings, wenn überhaupt, nur kurzfristig gebessert. „Auf die Länge der Zeit gesehen wurde sie jedoch immer schlechter bis hin zu unzumutbaren Haltungsumständen, die schließlich die Wegnahme der Tiere erforderten“, berichtet der Sprecher der Behörde. Der Betrieb sei aber nicht nur in den Nachkontrollen aufgefallen, sondern sei auch von Passanten, dem Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV), der Ökozertifizierungsstelle, der Tierkörperbeseitigungsanstalt und anderen Ämtern gemeldet worden.

Hilfe und Ratschläge seien nicht angenommen worden. Stattdessen habe man immer wieder schwerwiegende Mängel festgestellt: „viele Todesfälle durch Unterlassung der erforderlichen Pflege, eine mangelhafte Versorgung mit Trinkwasser, Klauenerkrankungen und Lahmheiten sowie eine hochgradig mangelhafte Unterbringung“. Das war offenbar auch am Donnerstag wieder der Fall.

Als die Mitarbeiter des Veterinäramtes am Donnerstag auf dem Bauernhof eintrafen, um die Rinder abzutransportieren, habe sich die Familie zunächst „sehr uneinsichtig“ gezeigt. Zur Sicherheit sei deshalb die Polizei hinzugezogen worden, erklärt Funken. Nach dem Eintreffen der Polizei und einem Telefonat mit dem Anwalt der Familie hätte man dann die 140 Tiere reibungslos verladen können. Allerdings seien in den Stallungen auch drei tote Kälber gefunden worden, die „fachunkundig unter einer Plane versteckt“ waren. Seine Ziegen durfte der Landwirt behalten, hier habe es keine Mängel in der Haltung gegeben.

Mit der Sache wird sich wohl ein Gericht befassen. Inzwischen wurde eine Klage im Eilverfahren zur Rückgabe der Tiere angekündigt. Außerdem ist mit einem strafrechtlichen Verfahren zu rechnen. Zurzeit werde eine erneute Anzeige gefertigt. „Unser Ziel ist es, ein dauerhaftes Tierhalteverbot für Rinder zu erwirken“, teilt der Sprecher der Städteregion mit. Wie es dann weitergeht, ob der Landwirt seine Tiere zurückerhält oder ob sie verkauft werden, hängt von der Entscheidung des Gerichts ab.

Schon im Jahr 2020 saßen der Landwirt und seine Frau im Amtsgericht Monschau auf der Anklagebank. Vorgeworfen wurde ihnen Tierquälerei, strafbar nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes. Inspektoren des Veterinäramtes hatten im Januar 2019 nämlich drei Kühe bei eisiger Kälte in 30 Zentimeter hohem Schnee liegend angetroffen. Nachbarn hatten die Behörden alarmiert. Für ein Tier kam jede Hilfe zu spät: Es wurde noch vor Ort von seinen Qualen erlöst.

Das Veterinäramt ließ die verendete Kuh in der Pathologie in Krefeld untersuchen, denn der Landwirt war damals schon den Behörden bekannt. „Es gab immer wieder einzelne Beschwerden“, erklärte ein Inspektor, der für das Veterinäramt am 30. Januar 2019 die Kontrolle übernommen hatte, vor Gericht.

Am Ende kam das Ehepaar aber noch mit einem blauen Auge davon: Gegen Zahlung einer Geldbuße von 1800 Euro stellte die Richterin das Verfahren ein. Der Landwirt sei bislang nicht vorbestraft. Er sei nun im Visier der Behörden und solle die Chance bekommen, seinen Betrieb in Ordnung zu bringen. „Ich hoffe, dass dieses Verfahren eine erzieherische Wirkung hat“, meinte die Richterin und verabschiedete ihn mit den Worten: „Ich hoffe, dass wir uns hier nicht mehr wiedersehen müssen.“

Doch ein Jahr später stand er wegen eines bereits länger zurückliegenden Falls erneut vor Gericht. Spaziergänger hatten Anfang November 2018 am Vennbahnradweg nahe Hoscheit auf einer Wiese eine tote Kuh entdeckt, die während der Geburt ihres Kalbes offenbar qualvoll verendet war. Dieses hing zur Hälfte aus dem schon teilweise aufgedunsenen Leib des Muttertieres.