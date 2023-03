Einsatz an der Grundschule Höfen-Mützenich : Verdächtiger Mann an Nordeifeler Schulen beunruhigt Eltern

Die Polizei in der Nordeifel ist alarmiert, weil ein Mann an Grundschulen fotografiert. In zwei Fällen erteilte sie einen Platzverweis. Foto: dpa/Patrick Seeger

Nordeifel Ein Mann, der an Grundschulen fotografiert, bereitet Eltern in der Eifel Sorgen. Die Polizei ist alarmiert und hat einen Verdächtigen überprüft.

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte das Polizeipräsidium für Dienstag gegen 19.30 Uhr einen Einsatz in Monschau an der Grundschule Höfen-Mützenich. „Die Polizei ist gerufen worden, weil dort ein Mann Fotos von der Kirche und der Grundschule gemacht haben soll“, berichtet Polizeisprecherin Kathrin Goebels.

Die eingesetzten Beamten hätten dort auch gemäß der Beschreibung von Zeugen einen Mann antreffen können. Dieser habe Fotos auf seinem Handy gezeigt, auf denen man zwar die Grundschule sehen konnte, jedoch keine Personen. „Andere Fotos in dem Zusammenhang wurden auf dem Handy nicht festgestellt“, erklärt die Polizeisprecherin.

Ein Kind schilderte, dass es von diesem Mann am Vormittag mit „Hallo“ angesprochen worden sein soll. Er soll sich wohl bereits öfter an der Örtlichkeit aufgehalten haben. Der Mann wurde am Ende des Polizeieinsatzes gebeten, die Örtlichkeit zu verlassen, was er auch tat.

Vor der Grundschule Höfen-Mützenich wurde die Verdachtsperson am Mittwochabend und Donnerstagmorgen überprüft. Foto: Andreas Gabbert

Am Morgen des Donnerstags habe sich besagter Mann wieder an der Örtlichkeit aufgehalten. Wieder wurde die Polizei informiert. Und erneut hätten die Beamten das Handy kontrolliert und nur Bilder gefunden, auf denen lediglich die dortigen Gebäude, aber keine Personen, zu sehen sind.

Darüber hinaus haben die Kollegen in beiden Fällen einen Einsatzbericht geschrieben, der jetzt dem Kriminalkommissariat 12, das sich unter anderem mit Sexualdelikten befasst, zur Prüfung übersandt wird. „Es liegen bisher keine belastbaren Hinweise vor, die auf ein verdächtiges Ansprechen von Kindern oder gar eine Straftat hindeuten“, so die Polizeisprecherin weiter oder dass besagter Mann eine Gefahr für Kinder darstelle. „Wir bleiben natürlich trotzdem dran und sind für Hinweise dankbar, denen wir dann nachgehen werden“.

In diesem Zusammenhang klärt das Polizeipräsidium grundsätzlich zu Aufenthalts- und Betretungsverboten auf, dass diese grundsätzlich langfristig nur vom einem Gericht angeordnet werden können. Die Polizei selbst dürfe nur kurzfristige Platzverweise im Sinne des Polizeigesetzes des Landes aussprechen. Dort regelt Paragraf 34 unter anderem, dass Platzverweise nur „zeitlich und örtlich auf den zur Verhütung der Straftat erforderlichen Umfang“ beschränkt werden.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei bei allen verständlichen Sorgen von Eltern, wenn sich scheinbar unberechtigte Personen im Bereich einer Schule oder einer Kindertagesstätte aufhalten, auch in dabei die rechtlichen Grundsätze zu wahren: „Wir raten dennoch dringend davon ab, Fotos von Personen in WhatsApp-Gruppen oder auf Social Media zu veröffentlichen, da man sich dadurch strafbar machen kann“, erklärt die Polizeisprecherin. Besser sei es, direkt die Polizei zu informieren und ihr die Bilder zur Verfügung zu stellen.

Besonders sensibilisiert sind Eltern in der Nordeifel auch nach Vorfällen in Frelenberg, Baesweiler und Alsdorf aus dem vergangenen Monat. Von dort wurde berichtet, dass Kinder vor Schulen aus einem Fahrzeug angesprochen worden seien. Immer habe es sich um schwarze Fahrzeuge gehandelt. Sie seien nach ihren Angaben aufgefordert worden, in den Wagen einzusteigen. Auch dort ermittelt die Polizei, und Schulleitungen thematisierten solche Situationen im Unterricht.

(-jül-)