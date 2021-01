Kostenpflichtiger Inhalt: Appelle verhallen zum Teil : Venn ist dicht, Chaos in Lammersdorf

Foto: Marco Rose 21 Bilder Belgien stoppt den Ansturm aufs Hohe Venn

Nordeifel Der Appell, am Neujahrstag nicht in die Eifel zu fahren, kommt nicht überall an. Vor allem zwischen Fringshaus und Lammersdorf herrscht teils Chaos. Das Ordnungsamt ist an den Hotspots präsent.