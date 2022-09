Auto überschlägt sich : Unfall Konzen Richtung Simmerath

Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Foto: Stefan Müllejans

Eifel Am Samstagnachmittag ist es in Konzen zu einem Autounfall gekommen. Ein Wagen überschlug sich, der Fahrer wurde in eine Klinik geflogen.

Auf der Blumengasse in Konzen ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Auto war von der Straße abgekommen und hatte sich infolgedessen überschlagen. Die Straße musste durch die Polizei gesperrt werden.

Der Fahrer des Autos wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, näheres zu seinem Gesundheitszustand ist bisher unklar.

Die Ursache des Unfalls ist bisher ebenfalls nicht bekannt, weitere Fahrzeuge waren laut Polizei aber wohl nicht beteiligt.

(pol/red)