Fahrplanwechsel : Umleitung und mögliche Verspätungen auch im Schulbusverkehr

Nordeifel Zum Fahrplanwechsel am 6. Februar gibt es nicht nur Neues im Linienverkehr, sondern auch im Schülerverkehr kommt es zu Veränderungen aufgrund der Baustelle in Mulartshütte.

Die neue Linie 46 von Aachen Bushof nach Roetgen wird zwischen Abzweigung Venwegen und Mulartshütte umgeleitet. Der überwiegende Teil der Fahrten führt zusätzlich eine Stichfahrt in den Ort Venwegen durch. In Venwegen werden dabei zusätzlich die Haltestellen Kochsgasse, Teichstraße und Rainweg angefahren. Die Haltestelle Venwegen Süd entfällt. Auf der Umleitungsstrecke kann aus Zeitgründen nur die Haltestelle Breinig Entengasse bei Bedarf bedient werden. Einzelne Fahrten können aus Zeitgründen die Ortschaft Venwegen nicht bedienen. Welche Fahrten das sind, sind den Umleitungsfahrplänen zu entnehmen, die auf www.aseag.de/fahrplan/fahrplanaenderungen/detail/sperrung-der-mulartshuetter-strasse zu finden sind.

An Sonn- und Feiertagen fährt die Linie 46 nur in Richtung Aachen zwischen Roetgen Post und Mulartshütte 16 Minuten früher ab als im Haltestellenaushang bzw. in der elektronischen Fahrplanauskunft angegeben.

Fahrgäste müssen beachten, dass die angepassten Fahrpläne in der Online-Fahrplanauskunft und im Aushang an den Haltestellen aus technischen Gründen nicht dargestellt werden können. In beiden Fahrtrichtungen kann es vorübergehend zu Verspätungen kommen, so dass eventuell nicht alle Anschlüsse erreicht werden, bedauert die Aseag.