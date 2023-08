Blitzerbilanz : Ein Zollposten der anderen Art an Fringshaus

Von der „Säulenblitze“ an Fringshaus wurden im ersten Halbjahr 3990 zu schnelle Fahrer erwischt. Das sind statistisch mehr als 22 Fahrzeuge pro Tag. Die andere Fahrtrichtung wird derzeit nicht mehr stationär kontrolliert. Foto: H. Schepp

Nordeifel Von den 14 stationären Geschwindigkeitsmessanlagen ist die zwischen Konzen und Roetgen für die Städteregion am wertvollsten.

Fringshaus heißen das Gebäude und die Straßengabelung, wo die napoleonische Landstraße Aachen-Trier von Roetgen kommend (heute B258) südlich nach Konzen und östlich nach Lammersdorf verzweigt. Durch die Grenzziehung nach dem Versailler Vertrag 1920 geriet das Haus auf belgisches Territorium, während die Landesgrenze im Straßengraben unmittelbar vor dem Haus verlief. Die Straße durchquert als wichtigste Verkehrsader der Nordeifel auch heute noch bis zum ehemaligen Bahnhof Konzen das Hoscheider Venn als belgisches Territorium.

Seit dem deutsch-belgischen Grenzvertrag von 1956 (in Kraft getreten 28.8.1958) ist die Straße bis Konzen belgisches Territorium, während die Verbindung nach Lammersdorf an die Bundesrepublik Deutschland zurückfiel. „Die kuriose Grenzsituation hat in der Zwischenkriegszeit und der unmittelbaren Nachkriegszeit, als zeitweise deutscher Zoll unmittelbar vor dem Haus postiert war, zu lebhaftem Schmuggel und absurden, aber auch gefährlichen Situationen geführt“, berichtet der Geschichtsverein des Monschauer Landes über Fringshaus.

Fast 4000 Verstöße

Damit es zumindest auf der deutschen Straße zu weniger gefährlichen Situationen an Fringshaus kommt, wird auch heute noch eine Art Zoll dort erhoben – allerdings nur für Kraftfahrzeugfahrer, die in Richtung Monschau unterwegs sind und es zu eilig haben. Das sind aber recht viele, wie nun eine Statistik der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen der Städteregion Aachen zeigt.

Die Anlage vor der Kalltalschule in Lammersdorf löst tagsüber schon bei etwa 35 km/h aus – und das in beide Richtungen. Genau 5214 Mal hat der schwarze Fotoapparat mit Lasertechnik das im ersten Halbjahr getan – 3344 Überschreitungen in Richtung Junker, 1870 in Richtung Rollesbroich. Foto: H. Schepp

Danach wurden allein von der „Säulenblitze“ an Fringshaus im ersten Halbjahr 3990 zu schnelle Fahrer erwischt. Das sind statistisch mehr als 22 Fahrzeuge pro Tag. Damit übertraf die Messanlage am deutsch-belgischen Knotenpunkt sogar noch die Kontrollsäule am Meilenstein am Roetgener Ortseingang, die in der Vergangenheit oft das Ranking der „erfolgreichsten“ Eifelblitzer anführte. 3356 geschossene Fotos zeigen aber auch, dass die Anlage selbst nach Jahrzehnten noch ihre Berechtigung hat und offensichtlich von Ortskundigen bisweilen vergessen wird.

Während diese beiden Anlagen jeweils die Einhaltung von maximal 50 gefahrenen Stundenkilometern überprüfen, löst der Säulenblitzer vor der Kalltalschule in Lammersdorf schon bei etwa 35 km/h aus – und das in beide Richtungen. Genau 5214 Mal hat der schwarze Fotoapparat mit Lasertechnik das im ersten Halbjahr getan. Dabei wurden 3344 Überschreitungen in Richtung Junker festgestellt, während es „nur“ 1870 Fahrzeugführer in Richtung Rollesbroich zu eilig hatten.

Mit über 50 Sachen in den Ort

Auch der dritte und älteste Lammersdorfer Blitzer arbeitet nach wie vor fleißig: Auf der Hochscheiter Straße, Höhe Hausnummer 27, „flogen“ von Januar bis Juli 2387 Fahrer in den Ort hinein – und wurden dabei erwischt. Damit kommt allein Lammersdorf mit seinen drei stationären Tempomessanlagen auf 7601 Verstöße im ersten Halbjahr.

Stationäre Blitzen in der Nordeifel Insgesamt gibt es 14 Standorte Quelle: Eigene Recherche

In der gesamten Stadt Monschau stehen ebenfalls nur drei Anlagen und brachten es in der Summe im gleichen Zeitraum auf exakt 2000 Verstöße. Dabei wurde die Tempo-30-Messung vor der Schule in Mützenich mit 886 Mal noch am häufigsten ausgelöst. Die Anlagen an der Blumgasse in Konzen (672) und am Haus Seebend in Höfen (442) weisen vermutlich auch deutlich weniger Durchgangsverkehr auf als die Blitzer in Roetgen und Lammersdorf.

Auf eine stattliche Zahl von Verstößen kommen indes auch die beiden 50-km/h-Messanlagen in Rollesbroich. An der Kreuzung Am Rossbach/Dürener Straße wurden in der ersten Jahreshälfte 2928 zu schnelle Fahrer in Richtung Lammersdorf und deren 1804 in Richtung Strauch erwischt.

Zu früh aufs Gas

Sehr unterschiedlich sind hingegen die Zahlen des zweiten Zwei-Richtungs-Säulenblitzers in der Gemeinde Simmerath. Die Anlage am Ortsausgang von Simmerath (50 km/h) löste in Richtung Witzerath 1149 Mal aus, in Richtung Ortsmitte aber nur 46 Mal. Ebenfalls auf zweistellige Werte kommt ansonsten nur noch die Messanlage am Ortseingang von Rott aus Richtung Roetgen. Auch hier dürfte der größte Teil der Autofahrer ortskundig sein und daher den Kontrollpunkt bestens kennen.

Zum Thema Aus dem Kofferraum oder aus dem Anhänger Neben den stationären Anlagen der Städteregion Aachen in der Nordeifel nehmen auch die mobilen Kontrollen breiten Raum in der Verkehrsüberwachung ein. Dazu gehören fast zwei Dutzend Standorte der Blitzer-Caddys und -Kombis, die aber jede Woche von der Behörde zumindest mit dem Straßennamen angekündigt werden. Die Ansage, wann wo geblitzt wird, soll zeigen, dass es sich dabei um eine präventive Maßnahme der Überwachung handelt. Etwas anders gelagert ist der Fall dagegen bei den Standorten des „Blitzer-Anhängers“, der im Behördendeutsch „semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung“ heißt. Dieser hat in der Nordeifel zwar auch mehr als ein Dutzend Standorte, die aber aus taktischen Gründen nicht veröffentlicht werden. Immerhin hat die Städteregion für drei Standorte nun Zahlen vorgelegt, die zeigen, in welcher Dimension der Anhänger mit der schwarzen Kiste und dem Tempo-80-Aufkleber bei seinen mehrfachen Kurzeinsätzen (zumeist eine Woche) Verkehrssünder erwischt. So blitzte es an Dreistegen (Monschau) im ersten Halbjahr 239 Mal in Richtung Monschau, aber nur zwölf Mal in Richtung Höfen. Auf der Kesternicher Straße in Strauch wurden sogar 313 Fahrer geblitzt, die sich auf recht freier Strecke vielleicht schon außerhalb der Ortslage wähnten. In der Gegenrichtung waren es nämlich im gleichen Zeitraum nur deren sieben. Vor allem bei Pendlern bekannt und „beliebt“ ist der Standort am Ortsausgang Roetgen Richtung Aachen. Hier blitzte es bei den Einsätzen von Januar bis Juli 70 Mal aus dem Anhänger. (hes)

Im mittleren dreistelligen Bereich liegen derweil, um die Statistik vollständig zu zeigen, der Säulenblitzer in Kesternich an der Bundesstraße (Höhe Hausnummer 116) und erstaunlicherweise auch die zweite Messanlage in der Ortslage Roetgen: In Höhe Pilgerbornstraße hat es im ersten Halbjahr „nur“ 437 Mal geblitzt. Als die Städteregion vor Jahrzehnten die Vorgängeranlage installierte, gehörte diese regelmäßig zu den einträglichsten „Starenkästen“.

Nur noch zwei „Starenkästen“