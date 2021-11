Am Wochenende : Über 1000 Starter beim Rursee-Marathon

Anders als noch im Sommer erwartet, wird es am Wochenende beim Rursee-Marathon nun doch Massenstarts geben, so wie hier 2018. Aufgrund der Pandemie hatte die Schutzverordnung bis Ende August Gruppen- oder sogar Einzelstarts vorgeschrieben. Foto: P. Stollenwerk

Einruhr Über 1000 Sportlerinnen und Sportler jeden Alters gehen am Samstag und Sonntag bei den insgesamt sechs Wettbewerben des 24. Rursee-Marathons an den Start. Es ist die erste sportliche Großveranstaltung in der Eifel seit fast zwei Jahren.