Kostenpflichtiger Inhalt: Einreise nach Deutschland : Noch kommen die Käufer aus Belgien

Ruhiger Grenzverkehr herrschte zu Wochenbeginn auch am deutsch-belgischen Übergang in Mützenich. Grenzkontrollen, die die Verbreitung des Coronavirus verhindern sollen, zeichnen sich hier noch nicht ab – weder in die eine, noch in die andere Richtung. Foto: MHA/Heiner Schepp

Nordeifel Normaler Wechselverkehr herrschte am Montag an den Grenzübergängen in der Nordeifel. Sowohl in Mützenich und Kalterherberg, als auch in Wahlerscheid und Petergensfeld war kein größeres, aber auch kein geringeres Aufkommen aus Richtung Belgien festzustellen als zu Zeiten vor der Corona-Krise.