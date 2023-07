Auf B258 : Transporter fängt während der Fahrt bei Wahlerscheid Feuer

Unter schwerem Atemschutz und unter großer Hitzeentwicklung löschten die Feuerwehrkräfte den brennenden Transporter mit Löschwasser aus dem Monschauer Tanklöschfahrzeug (TLF). In diesem Bereich auf und an der Bundesstraße 258 sind keine Hydranten vorhanden. Rechts der rechtzeitig abgekoppelte Wohnwagen. Foto: Feuerwehr Monschau/Christian Huppertz

Höfen Auf freier Fahrt hat ein Transporter mit Wohnanhänger am Sonntagabend auf der B258 bei Wahlerscheid Feuer gefangen. Das Zugfahrzeug brannte samt Ladung völlig aus.

Gegen 20.40 Uhr am Sonntagabend war ein Transporter mit angehängtem Wohnwagen auf der Bundesstraße durch den Nationalpark zwischen Höfen und Schöneseiffen nach Feuerwehrangaben in Richtung Höfen unterwegs, als der Fahrer die Rauchentwicklung bemerkte. Sofort brachte der Simmerather, der von einem Motocross-Rennen kam, das Gespann zum Stillstand und hängte gemeinsam mit seinem Beifahrer den Wohnwagen vom bereits brennenden Zugfahrzeug ab.

Als die ersten der etwa 35 Einsatzkräfte der Löschgruppen aus Höfen, Rohren und Monschau am Einsatzort, etwa 500 Meter vor der Abzweigung nach Rocherath, eintrafen, befand sich das Fahrzeug bereits im Vollbrand, berichtete die Feuerwehr. Unter schwerem Atemschutz und unter großer Hitzeentwicklung löschten die Feuerwehrkräfte den brennenden Transporter mittels C-Rohren und mit Löschwasser aus dem Monschauer Tanklöschfahrzeug (TLF). In diesem Bereich auf und an der Bundesstraße 258 sind weit und breit keine Hydranten vorhanden.