Wenig Regen : Teile der Nordeifel erhalten ihr Trinkwasser nicht mehr aus der Perlenbachtalsperre

Aachen, Düren, Heinsberg : Wissen Sie, wo Ihr Trinkwasser herkommt? Die Trinkwasserlieferanten in Aachen, Düren und Heinsberg haben auf die verbreitete Dürre in den Sommermonaten reagiert. Die regionale Karte des Trinkwassers hat sich verändert. Wo Ihr Wasser herkommt – und was sich verändern wird.